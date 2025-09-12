Emiten medidas preventivas ante masiva convocatoria por Fiestas Patrias en la Región de Antofagasta

La Dirección Regional de SENAPRED Antofagasta declaró Alerta Temprana Preventiva Regional por la celebración de las Fiestas Patrias 2025, que se extenderán entre el 12 y el 22 de septiembre en distintas comunas de la región.

La medida busca reforzar la coordinación de los organismos de emergencia ante el aumento significativo de desplazamientos y concentración de público en actividades masivas como ramadas, fondas, desfiles cívicos, juegos criollos y espectáculos artísticos.

Según informó el organismo, se proyecta una asistencia diaria de miles de personas en distintos puntos de la región, con eventos programados en comunas como Antofagasta, Tocopilla, Calama, Mejillones, Taltal, Sierra Gorda, San Pedro de Atacama y Ollagüe.

Entre los puntos de mayor afluencia en la capital regional destacan las ramadas en el recinto ferial Exponor, el sector de Los Chicheros en La Chimba, las Ruinas de Huanchaca, el Club de Rodeo, la explanada del Estadio Regional y la Avenida Pedro Aguirre Cerda, con proyecciones de hasta 5 mil asistentes diarios en algunos sectores.

Dentro de las acciones preventivas, SENAPRED indicó que se reforzará la vigilancia, los controles de tránsito y el monitoreo de riesgos asociados a la alta afluencia de público, además de la coordinación con municipios, Carabineros, Bomberos, SAMU y otros servicios.

La alerta implica que las autoridades deberán mantenerse atentas a las distintas variables de riesgo, desde las condiciones meteorológicas hasta el desplazamiento en rutas y accesos viales, a fin de garantizar la seguridad de la población durante estas celebraciones.

Desde SENAPRED llamaron a la ciudadanía a disfrutar las Fiestas Patrias con responsabilidad, respetando las normas de tránsito y seguridad, y considerando medidas de autocuidado como hidratarse, protegerse del sol y mantener especial atención en el cuidado de niños y adultos mayores.