Tres detenidos por robo en casa de huéspedes municipal de Taltal

Con tres detenidos concluyó un procedimiento de Carabineros de Taltal, luego de un robo registrado en la casa de huéspedes de la municipalidad, ubicada en calle Torreblanca.

El hecho quedó al descubierto cuando personal de la 1ª Comisaría de Taltal sorprendió a un individuo caminando con toldos y mesas que minutos antes había sustraído desde el inmueble, siendo detenido en el lugar.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, los antisociales ingresaron por la parte frontal del recinto mediante el método de escalamiento, dándose a la fuga al menos otros dos sujetos.

Tras la denuncia, el fiscal de turno instruyó diligencias a la Sección de Inteligencia Policial (SIP) de Carabineros, lo que permitió, a través de revisión de registros y empadronamiento de testigos, dar con los demás involucrados durante la jornada. En total, se logró la detención de tres delincuentes, todos adultos y de nacionalidad chilena, además de recuperar parte de los bienes robados.

Según informó el medio Definición FM, el mayor José Alarcón San Martín, comisario de la 1ª Comisaría, indicó que no se descarta que los detenidos estén vinculados a otros robos registrados en locales comerciales y viviendas de la comuna en las últimas semanas, hipótesis que se encuentra en investigación.

Los imputados fueron puestos a disposición del tribunal local, que decretó prisión preventiva para los tres y fijó un plazo de 40 días para la investigación.

Carabineros informó además que, con estas detenciones, también se esclarecieron los asaltos ocurridos recientemente en el sector Parque Urbano, donde varias personas fueron víctimas del robo de teléfonos celulares.