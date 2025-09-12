Carabineros de Tocorpuri interceptan nuevo cargamento de marihuana en frontera rumbo a San Pedro de Atacama

Sólo a principio de semana la Zona de Antofagasta daba cuenta de un procedimiento de Carabineros de frontera pertenecientes al Retén Tocorpuri (F) en donde se incautaron más de 400 kilos de marihuana luego de detectar el ingreso de 10 personas (correos humanos) que cargaban la droga. No obstante, a pocos días del operativo, Carabineros del mismo destacamento fronterizo, detectó un nuevo cargamento de marihuana, esto en el marco de su permanente despliegue y patrullajes de soberanía, tendientes a evitar delitos transnacionales, en este caso el tráfico de drogas.

Según indicó el mayor Mario Carreño, comisario de la 2a Comisaría de San Pedro de Atacama (F), unidad base del destacamento fronterizo, Carabineros se encontraba realizando un servicio focalizado en el Límite Político Internacional, LPI con Bolivia cuando se percataron del tránsito de un station wagon por la ruta B245 en el sector de la Termas de Puritama en dirección a hacia San Pedro de Atacama.

Al acercarse para su fiscalización, dos sujetos saltaron del vehículo en movimiento internándose en las quebradas para evadir a Carabineros. Ante esto, con apoyo de personal de la unidad base, se realizó un amplio rastreo por los cerros y quebradas a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, pero pese a los esfuerzos no se logró ubicar a los antisociales.

En tanto en el vehículo que quedó abandonado a un costado del camino, Carabineros encontró un saco con 28 paquetes con marihuana, lo que luego del peritaje del Carabineros del OS7 se estableció un peso de 29 kilos con 150 gramos.

Finalmente, el mayor Carreño destacó el compromiso permanente de Carabineros de frontera que, pese a las condiciones geográficas, continúan sus labores de patrullajes y procedimientos efectivos.