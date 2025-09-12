16.6 C
Antofagasta
Viernes 12 de Septiembre del 2025 17:58
Facebook Instagram Twitter
Policiales

En pleno centro de Antofagasta: víctima reconoce a su asaltante y permite detención de dos personas

Un hombre chileno con antecedentes por robo y una mujer boliviana en situación migratoria irregular fueron detenidos en pleno centro de Antofagasta, tras ser reconocidos por la víctima como responsables del hurto de una mochila y otras especies.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

La Brigada Investigadora de Robos Antofagasta de la Policía de Investigaciones de Chile detuvo a un hombre chileno, mayor de edad, y a una mujer de nacionalidad boliviana, en el marco de un procedimiento realizado este jueves 04 de septiembre en dependencias del Registro Civil e Identificación de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima reconoció al imputado como el autor del robo de su mochila, sustraída días antes desde el interior de un gimnasio en el centro de Antofagasta. La afectada, al advertir que el sujeto se encontraba acompañado de una mujer que vestía con parte de sus prendas personales, solicitó auxilio inmediato en el cuartel policial ubicado frente al edificio del Registro Civil.

Tras la denuncia, detectives de la brigada concurrieron de manera inmediata hasta el lugar, logrando ubicar al imputado, quien mantenía antecedentes por diversos delitos de robo, y a su acompañante de nacionalidad de boliviana de 32 años, en situación migratoria regular. Al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, siendo detenidos en el acto.

Durante el procedimiento se incautaron dos teléfonos celulares, los que, de acuerdo a la propia declaración del detenido, habían sido sustraídos en la comuna de Calama. Asimismo, reconoció haber robado la mochila de la víctima en el gimnasio mencionado.

“La rápida reacción de la víctima al acudir a nuestro cuartel, sumada a la oportuna acción de los detectives, permitió detener a este sujeto en flagrancia, logrando recuperar parte de las especies sustraídas. Nuestra labor investigativa busca siempre dar respuesta a la comunidad y enfrentar con firmeza los delitos de robo que afectan la seguridad ciudadana”, señaló el subprefecto Pablo Puelle Aguirre de esta unidad especializada de la PDI.

Finalmente, ambos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia.

¡Suscríbete GRATIS y recibe las noticias por WhatsApp!

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Elecciones presidenciales en Chile: Este es el orden de los candidatos en la papeleta del 16 de noviembre
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.