En pleno centro de Antofagasta: víctima reconoce a su asaltante y permite detención de dos personas

La Brigada Investigadora de Robos Antofagasta de la Policía de Investigaciones de Chile detuvo a un hombre chileno, mayor de edad, y a una mujer de nacionalidad boliviana, en el marco de un procedimiento realizado este jueves 04 de septiembre en dependencias del Registro Civil e Identificación de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima reconoció al imputado como el autor del robo de su mochila, sustraída días antes desde el interior de un gimnasio en el centro de Antofagasta. La afectada, al advertir que el sujeto se encontraba acompañado de una mujer que vestía con parte de sus prendas personales, solicitó auxilio inmediato en el cuartel policial ubicado frente al edificio del Registro Civil.

Tras la denuncia, detectives de la brigada concurrieron de manera inmediata hasta el lugar, logrando ubicar al imputado, quien mantenía antecedentes por diversos delitos de robo, y a su acompañante de nacionalidad de boliviana de 32 años, en situación migratoria regular. Al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, siendo detenidos en el acto.

Durante el procedimiento se incautaron dos teléfonos celulares, los que, de acuerdo a la propia declaración del detenido, habían sido sustraídos en la comuna de Calama. Asimismo, reconoció haber robado la mochila de la víctima en el gimnasio mencionado.

“La rápida reacción de la víctima al acudir a nuestro cuartel, sumada a la oportuna acción de los detectives, permitió detener a este sujeto en flagrancia, logrando recuperar parte de las especies sustraídas. Nuestra labor investigativa busca siempre dar respuesta a la comunidad y enfrentar con firmeza los delitos de robo que afectan la seguridad ciudadana”, señaló el subprefecto Pablo Puelle Aguirre de esta unidad especializada de la PDI.

Finalmente, ambos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia.