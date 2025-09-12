Derrame de aceite cubrió cerca de 100 metros en calle del sector norte de Antofagasta

La tarde de este viernes 12 de septiembre se registró un derrame de aceite en la vía pública en el sector norte de Antofagasta, lo que motivó un amplio despliegue de Bomberos en la intersección de avenida España con Montegrande.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Central de Alarmas de Bomberos, inicialmente se informó de un derrame de combustible, pero tras la evaluación en terreno se confirmó que se trataba de aceite.

El material se habría vertido desde una vivienda, presuntamente desde tambores, generando una mancha de aproximadamente 100 metros sobre la calzada.

En el lugar trabajaron las unidades H-6, B-4 y B-7 de Bomberos para controlar la emergencia y evitar riesgos para conductores y peatones que circulaban por el sector.