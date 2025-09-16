El bonito reto goleador de Lewandowski en su último año en el Barcelona

Todo apunta a que Robert Lewandowski jugará este año su última temporada como azulgrana. El polaco afronta el año final de su contrato y su edad, casi 38 cuando acabe el curso, hace pensar que no seguirá en el FC Barcelona. Por tanto, esta campaña apunta a ser muy especial para él.

Sin embargo, además de ese hecho, hay otro aspecto que puede hacer inolvidable este año. Con los 101 goles anotados desde su llegada en 2022, el veterano delantero está en la posición 18 en la tabla de máximos goleadores históricos del FC Barcelona. Un puesto que tiene opciones de mejorar en esta presente temporada.

Llegar al top 10, muy factible

Lewandowski tiene por delante, en este momento, a jugadores como Neymar Jr y Evaristo (105 tantos), Eulogio Martínez y Zaldúa (106), Luis Enrique (108), Basora (113) y Hristo Stoichkov (117). Si superase a todos ellos, algo que parece factible viendo sus números de los últimos años, se quedaría a las puertas del top 10.

Para poder entrar definitivamente, tendría que llegar a la cifra de 121 goles. Ahí están instalados el noveno y el décimo de la clasificación histórica, Patrick Kluivert y Josep Escolá. En comparación con el primero, el polaco habría conseguido esas cifras con mucho menos partidos jugados, mientras que con el segundo estaría a la par.

El reto de estar entre los cinco mejores

Más complicado se antoja para Lewandowski la posibilidad de acceder al top 5 de máximos goleadores históricos azulgranas. Por delante de Escolá y Kluivert tenemos a Carles Rexach (octavo con 122 goles), Rivaldo y Samuel Eto´o (séptimo y sexto con 130), y Martín (quinto con 132).

Para poder alcanzar esas cifras, el polaco debería marcar un mínimo de 31 tantos esta campaña. Mirando los antecedentes, tendría que emular la 2022/23, cuando anotó 33, o esta última, la 2024/25, cuando vio puerta en 42 ocasiones.

En caso de lograrlo, todo indica que se quedaría en ese quinto puesto, ya que por delante están hombres con cifras inalcanzables, como Leo Messi (672), Cesar (230), Luis Suárez (198) o Ladislao Kubala (194).

Pasar a la historia en Champions

Un reto que también tiene a su alcance el delantero polaco es el de los goles en Champions League. Situado ya como tercer máximo goleador de la historia de la competición, sabe que tendrán que pasar muchos años para que alguien supere sus registros, solo por detrás de los de Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, a nivel azulgrana, tiene un desafrío muy bonito por delante. Lewandowski es el séptimo mayor anotador culé de la historia en la máxima competición continental, con un total de 19 tantos. Quitando a Leo Messi, muy por encima del resto con 120, tiene la opción de alcanzar y superar a los otros.La segunda posición la defienden Rivaldo y Luis Suárez con 25 goles, por lo que, si el 9 culé marcase más de seis tantos en esta edición, se colocaría como el segundo artillero del club en la historia de la Champions League.