Es oficial: Messi será integrante del PSG ganando 3 mil millones mensuales y desata locura en París

El futbolista argentino Lionel Messi llegó a un acuerdo para ser el nuevo jugador del Paris Saint-Germain (PSG). Además, aclaró que el contrato será por dos temporadas con la posibilidad de renovarse por una tercera, según el medio francés L’Equipe.

Su padre y representante, Jorge Messi, confirmó antes de embarcarse en un vuelo privado a París que Lionel jugará en el equipo parisino, luego de que se le preguntara a través del medio español Atresmedia si su hijo ficharía por este. Mientras que tras ser consultado por la renovación del contrato por el Barcelona y sus ofertas, declaró “averigüen en el club, pregunten en el club”.

Será un contrato de tres años a cambio de 141 millones de euros. En pesos, su salario mensual llega entonces a $3.068.120.833 cada 30 días-

Ante la negociación y el adiós al número 10 de su camiseta, surgieron especulaciones del número que usará en el PSG, ya que aquella numeración lo posee Neymar Jr, quien se lo ofreció, pero fue rechazado por argentino, según mencionó el Diario Olé. Manifestándose de esta manera la teoría que Messi podría usar la camiseta 30, número con el que jugó en su debut con el Barcelona.

Por otro lado, el medio argentino Infobae comentó que la decisión no fue bien vista por los hinchas del Barcelona, quienes pese a que Messi se despidió, no asumen su partida y aseguran que el nuevo grupo no es para él. Llegando incluso algunos hinchas a presentar acciones legales para evitar el cambio.

En París todo es celebraciones y el conjunto galo presentó a Messi en sus redes oficiales, anunciando además una conferencia de prensa para la presentación oficial.