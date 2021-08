TikTok: Niña de 11 años sufrió graves quemaduras tras intentar reto viral

La menor se mantiene con riesgo vital en el Hospital de Concepción tras el accidente casero, no siendo el único caso en la región de quemaduras por desafío de redes sociales.

En riesgo vital se encuentra una menor de 11 años de la comuna de Pemuco tras realizar un reto viral de la plataforma TikTok, donde resultó con varias quemaduras, estando hoy conectada a ventilación mecánica en el Hospital Regional de Concepción.

El desafío, que consistía en lanzarse un fósforo encendido, fue llevado a cabo por la afectada y su hermana gemela mientras se encontraban en la casa de sus abuelos. Sin embargo, lo que sería divertido terminó en tragedia luego de que el instrumento explotara alcanzando el rostro, cuello, brazos y una pierna de Maite, la menor accidentada.

Según informó Bío Bío Chile, los padres de las niñas se encuentran esperando un milagro que salve la vida de su hija y realizan un llamado a estar alertas respecto a lo que los jóvenes ven en redes sociales. Explicando “Lo que pasó es que el alcohol no da una llama muy visible, entonces ellas siguieron en el baño, mi hija Maire se sienta en el baño y justo la botella queda en su rostro en el lavamanos. En ese momento me dice la Ana (hermana) que ella siente la explosión, pierde la vista, no podría ver por la explosión y cuando logró recuperar la vista, ve a su hermana quemándose, en llamas“.

Publicidad

Cabe destacar, que no es el primer caso de estas características en la región, ya que, según comentó el doctor Dalton Azócar, jefe del Servicio de Quemaduras de la UCI Pediátrica del HGGB para el medio, hace un mes llegó un menor con graves quemaduras como resultado de un reto en redes sociales que incluía la manipulación de bencina, accidente del que se logró recuperar.