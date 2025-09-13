15.6 C
Antofagasta
Domingo 14 de Septiembre del 2025 03:56
Tocopilla

Operativo en Tocopilla dejó sumarios sanitarios, prohibiciones de funcionamiento y un detenido

El operativo, encabezado por la Delegación Presidencial Provincial, incluyó fiscalizaciones a locales de pan, controles migratorios y la detención de una persona con orden vigente.

Por El Diario de Antofagasta
Durante la semana se realizó un operativo en conjunto en la comuna de Tocopilla, el cual estuvo encabezado por la Delegación Presidencial Provincial de Tocopilla y contó con la presencia de Carabineros de la Cuarta Comisaría, Policía de Investigaciones, a través de la Sección de Policía Internacional  y la oficina provincial de Seremi de Salud.

En la oportunidad, Seremi de Salud realizó cuatro fiscalizaciones a distintos locales de elaboración de pan, dejando tres sumarios sanitarios por diversas falencias y otros dos con prohibición de funcionamiento.

Por otra parte, Carabineros registró un detenido por orden vigente, mientras que Policía de Investigaciones controló a 8 ciudadanos extranjeros y 1 chileno, cursando 5 infracciones a la Ley de Migración y Extranjería por distintos artículos.

Al respecto, la Delegada Presidencial Provincial, Rachel Cortés Cortés indicó que “continuamos con las coordinaciones entre los distintos servicios públicos y policías de la provincia, doblegando nuestros esfuerzos en esta época de festividades, donde queremos que todas las personas de nuestra provincia se sientan con la seguridad de poder llevar a cabo unas fiestas patrias tranquilas en todo ámbito, desde la seguridad al momento de transitar por las calles hasta el cuidado que deben tener los elaboradores de alimento para prevenir cualquier problema que afecte a la salud de las y los tocopillanos”.

