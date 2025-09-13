15.6 C
Antofagasta
Domingo 14 de Septiembre del 2025 03:30
Publican resultados de la tercera postulación al Subsidio Eléctrico: Revisa si eres beneficiario

Los hogares que resultaron seleccionados recibirán el beneficio en un solo pago, que será aplicado en la cuenta de electricidad de octubre.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.
Imagen: Agencia Uno.

El Gobierno de Chile informó que ya se encuentran disponibles los resultados de la tercera postulación al Subsidio Eléctrico, beneficio que busca apoyar a los hogares que más lo necesitan frente al alza de las cuentas de luz. Los seleccionados recibirán el aporte en un pago único, el cual se verá reflejado directamente en las boletas del mes de octubre.

¿Eres beneficiario?

Para revisar si eres beneficiario, se debe ingresar a www.subsidioelectrico.cl o a www.ventanillaunicasocial.gob.cl. Además, se puede consultar de manera presencial en las oficinas de ChileAtiende, en las direcciones regionales de la SEC o en las seremías de Energía a lo largo del país.

También está disponible la consulta telefónica llamando al número 600 600 73 2.

