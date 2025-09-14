Tres detenidos dejó operativo de fiscalización en ramadas del sector sur de Antofagasta

Tres personas resultaron detenidas durante un operativo de fiscalización realizado la noche del sábado en las inmediaciones de las ramadas del sector sur de Antofagasta, en el marco de la campaña #PorUn18Seguro.

La acción fue encabezada por Carabineros y funcionarios de Senda, con la presencia de la Delegada Presidencial Regional, Karen Behrens Navarrete; la seremi de Gobierno, Paulina Larrondo Vildósola; el seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy de la Fuente; el director regional de Senda, Néstor Maizares del Pino; y el teniente coronel Pablo Ortiz Fuentes, prefecto de Servicios de la Prefectura de Carabineros de Antofagasta.

En el procedimiento se detuvo a un conductor bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, otro en estado de ebriedad y un tercero bajo la influencia del alcohol.

Durante la fiscalización, las autoridades aprovecharon de entregar material gráfico y recomendaciones preventivas a conductores y pasajeros, con el fin de promover un 18 seguro y responsable.

La delegada Karen Behrens recalcó que “además de esta fiscalización de tránsito, se están aplicando alcoholtest y narcotest a los conductores que van a las ramadas. Estos eventos, donde hay gran aglomeración de personas, necesitan de la presencia de todos los servicios públicos trabajando por la seguridad, pero no hay nada más seguro que el autocuidado”.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, destacó la coordinación entre las policías y los servicios públicos: “Se trata de garantizar una fiesta segura para todos nuestros vecinos y vecinas”.

La seremi de Gobierno, Paulina Larrondo, agregó que la campaña busca no solo fiscalizar, sino también educar: “Tenemos una normativa fuerte como la Ley Emilia, que sanciona duramente a quienes conducen bajo la influencia del alcohol. Queremos evitar sanciones y contribuir a una conciencia colectiva de celebrar con responsabilidad”.

En tanto, el director de Senda Antofagasta, Néstor Maizares, remarcó que la campaña “El Otro Plan” busca que la comunidad se organice y planifique sus celebraciones priorizando el cuidado y la seguridad, apoyando así los operativos de tolerancia cero que realiza Carabineros.

Finalmente, el teniente coronel Pablo Ortiz señaló que como institución “el compromiso es garantizar medidas de seguridad en la comunidad, especialmente en las festividades patrias, apoyando los controles preventivos para evitar desenlaces trágicos”.

En total, el operativo dejó 163 controles de identidad, 144 vehiculares, 140 alcoholtest y 4 narcotest, junto con la detención de tres personas. Las autoridades recordaron que estos despliegues se mantendrán en distintas comunas de la región durante todas las Fiestas Patrias.