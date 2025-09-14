“Justicia para Jonathan”: Familia exige verdad y condena tras el brutal asesinato de joven en Antofagasta

La familia de Jonathan Johan Delgado Hidalgo, joven de 19 años que perdió la vida tras salir de Casa Piedra, un recinto donde eran habituales las fiestas clandestinas en Antofagasta, exige justicia y avances concretos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía y la PDI.

De acuerdo a lo relatado por sus seres queridos, Jonathan era el hijo menor de la familia, un joven alegre, respetuoso y solidario que siempre se caracterizaba por su sonrisa y por estar atento a los demás. Entre sus proyectos, mencionan que estaba realizando trámites para obtener su casa propia, esperaba la entrega de su título técnico profesional, se preparaba para iniciar un curso de guardia de seguridad y estudiaba para sacar su licencia de conducir.

“Jonathan era de casa, confiado, que no veía maldad en nadie. No acostumbraba a frecuentar lugares como Casa Piedra; por el contrario, prefería estar en su hogar y compartir en ocasiones especiales”, recordaron.

La familia sostiene que su vida habría sido arrebatada de manera brutal tras ser atacado por un grupo de delincuentes que lo asaltó con violencia desmedida, causándole la muerte. “Exigimos justicia para Jonathan. Nada nos devolverá su vida, pero los responsables deben pagar con la pena máxima que establece la ley. Un joven lleno de sueños y esperanzas no puede quedar en la impunidad”, expresaron.

El caso está en manos de la Fiscalía Regional de Antofagasta, que confirmó a Diario Antofagasta que la investigación está siendo llevada adelante por un fiscal especializado de la unidad SACFI, junto al equipo ECOH y detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI. Sin embargo, la familia lamenta que aún no existan avances claros o información concreta sobre los responsables.

El recinto donde ocurrió este hecho, conocido como Casa Piedra, había sido clausurado en reiteradas ocasiones por albergar fiestas clandestinas, pero continuaba funcionando pese a denuncias y procedimientos previos de las autoridades.

Con profundo dolor, la familia de Jonathan llama a la comunidad a aportar cualquier antecedente que permita avanzar en la investigación. “Quienes tengan evidencia, información o testimonios, por favor háganlos llegar a las autoridades. No podemos permitir que crímenes como este sigan ocurriendo y queden sin castigo”.



