Opciones veganas y vegetarianas se suman a las celebraciones del 18 en Antofagasta

Con la llegada de septiembre, las banderas, la cueca y la gastronomía típica se convierten en protagonistas de las celebraciones. Antofagasta no es la excepción y, cada año, las ramadas y reuniones familiares se llenan de empanadas, anticuchos y asados. Sin embargo, no todas las mesas siguen la misma tradición: cada vez son más las personas que optan por alternativas veganas o vegetarianas, buscando celebrar de manera más consciente y respetuosa con los animales sin renunciar al sabor.

En la capital regional, varios emprendimientos locales se han preparado para ofrecer propuestas especiales para este 18 de septiembre, con menús y packs que incluyen desde las clásicas empanadas hasta completos “box parrilleros”, además de postres típicos en versión vegana.

🔸 Vegan Rock: este emprendimiento antofagastino armó opciones que van desde packs individuales hasta combos para compartir. Sus menús incluyen seitán a la parrilla, chorizos, empanadas, arroz, papas mayo, pebre y hasta el infaltable mote con huesillo. Además, recomiendan agendar con anticipación, ya que sus cupos son limitados y las entregas están programadas para el 18 y 19 de septiembre.

🔸 Veganporio: se sumó a la celebración con seis box distintos, pensados para disfrutar en familia o con amigos. Entre ellos destacan el “Filetito cuequero”, la “Costillita chilena” y el llamativo “Guatón Loyola”, que incluyen hamburguesas, choripanes, filetes de seitán y cajitas parrilleras. También cuentan con un box de empanadas 100% veganas con la promoción de 6 por $10.000, y realizan entregas a domicilio.

🔸 Abyayala Cocinería Vegetariana: con su sello casero y variado, ofrecen empanadas veganas de pino de soya, seitán o pastelera, además de alternativas vegetarianas como queso con albahaca, choclo con merkén o napolitana. Su carta para estas Fiestas Patrias también incluye platos como pastel de choclo, choripanes con pebre y asados veganos para dos personas, combinando seitan BBQ, falafel y acompañamientos típicos.

🔸 Calquín Vida Saludable: pensando en quienes prefieren algo más tradicional, prepararon packs de empanadas veganas de pino junto a pasteles de choclo, con opciones familiares que mezclan ambos productos. Los retiros están programados en su local y en puntos de distribución durante las celebraciones.

🔸 Haridham Comida Vegana: reconocidos en la ciudad por sus preparaciones caseras, destacan sus empanadas de pino veganas, además de ofrecer repostería y platos especiales para quienes buscan una alternativa distinta en estas fechas.

🔸 Piggylicious Repostería: porque no hay 18 sin algo dulce, lanzaron bandejas de postres dieciocheros con 20 unidades surtidas, entre los que se incluyen versiones veganas de chilenitos, alfajores, maicenitos y pie de limón. Una opción perfecta para compartir en familia.

Estas iniciativas no solo amplían la oferta gastronómica de la ciudad, sino que también invitan a celebrar de manera consciente y respetuosa con los animales, sin dejar de lado los sabores típicos de septiembre.