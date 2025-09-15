15.6 C
Antofagasta
Opciones veganas y vegetarianas se suman a las celebraciones del 18 en Antofagasta

Desde empanadas de pino vegano hasta completos box parrilleros y postres típicos reinventados, distintos emprendimientos locales ofrecen alternativas libres de crueldad animal para que nadie quede fuera de la mesa este Dieciocho.

Por El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Con la llegada de septiembre, las banderas, la cueca y la gastronomía típica se convierten en protagonistas de las celebraciones. Antofagasta no es la excepción y, cada año, las ramadas y reuniones familiares se llenan de empanadas, anticuchos y asados. Sin embargo, no todas las mesas siguen la misma tradición: cada vez son más las personas que optan por alternativas veganas o vegetarianas, buscando celebrar de manera más consciente y respetuosa con los animales sin renunciar al sabor.

En la capital regional, varios emprendimientos locales se han preparado para ofrecer propuestas especiales para este 18 de septiembre, con menús y packs que incluyen desde las clásicas empanadas hasta completos “box parrilleros”, además de postres típicos en versión vegana.

🔸 Vegan Rock: este emprendimiento antofagastino armó opciones que van desde packs individuales hasta combos para compartir. Sus menús incluyen seitán a la parrilla, chorizos, empanadas, arroz, papas mayo, pebre y hasta el infaltable mote con huesillo. Además, recomiendan agendar con anticipación, ya que sus cupos son limitados y las entregas están programadas para el 18 y 19 de septiembre.

🔸 Veganporio: se sumó a la celebración con seis box distintos, pensados para disfrutar en familia o con amigos. Entre ellos destacan el “Filetito cuequero”, la “Costillita chilena” y el llamativo “Guatón Loyola”, que incluyen hamburguesas, choripanes, filetes de seitán y cajitas parrilleras. También cuentan con un box de empanadas 100% veganas con la promoción de 6 por $10.000, y realizan entregas a domicilio.

🔸 Abyayala Cocinería Vegetariana: con su sello casero y variado, ofrecen empanadas veganas de pino de soya, seitán o pastelera, además de alternativas vegetarianas como queso con albahaca, choclo con merkén o napolitana. Su carta para estas Fiestas Patrias también incluye platos como pastel de choclo, choripanes con pebre y asados veganos para dos personas, combinando seitan BBQ, falafel y acompañamientos típicos.

🔸 Calquín Vida Saludable: pensando en quienes prefieren algo más tradicional, prepararon packs de empanadas veganas de pino junto a pasteles de choclo, con opciones familiares que mezclan ambos productos. Los retiros están programados en su local y en puntos de distribución durante las celebraciones.

🔸 Haridham Comida Vegana: reconocidos en la ciudad por sus preparaciones caseras, destacan sus empanadas de pino veganas, además de ofrecer repostería y platos especiales para quienes buscan una alternativa distinta en estas fechas.

🔸 Piggylicious Repostería: porque no hay 18 sin algo dulce, lanzaron bandejas de postres dieciocheros con 20 unidades surtidas, entre los que se incluyen versiones veganas de chilenitos, alfajores, maicenitos y pie de limón. Una opción perfecta para compartir en familia.

Estas iniciativas no solo amplían la oferta gastronómica de la ciudad, sino que también invitan a celebrar de manera consciente y respetuosa con los animales, sin dejar de lado los sabores típicos de septiembre.

