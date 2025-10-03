17.6 C
Antofagasta
Nueve vehículos recuperados en dos meses gracias a patrullajes con lectores de patentes en Antofagasta

En los últimos dos meses se han recuperado nueve camionetas con encargo por robo en distintos puntos de Antofagasta, tres de ellas durante las últimas semanas.

Por El Diario de Antofagasta
Tres camionetas con encargo por robo fueron recuperadas en diferentes patrullajes del OS-14, lo que totaliza un total de nueve vehículos recuperados desde que entró en operaciones las vigilancias conjuntas entre Carabineros e inspectores de la Municipalidad de Antofagasta, de los cuales cinco de éstos tras dar match positivo en el sistema de los lectores de patentes.

Una positiva evaluación, tanto de la operatividad de las cuatro patrullas del OS-14 como la implementación del sistema de inteligencia artificial entregado por la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) y que fueron incorporados a estas camionetas de vigilancia, tecnología SafeByWolf que permite leer placas vehiculares hasta en cuatro pistas de manera simultánea.

El director de la Dirección Seguridad Pública del municipio, Gonzalo Castro, dijo que en estos dos meses que están operando las patrullas con este elemento auxiliar, contabilizan “más de 76 mil lecturas y cerca de 200 match positivos”.

Hasta la fecha hay “nueve vehículos recuperados, los tres últimos este mes (…) y estamos siendo un aporte sustancial a la seguridad pública de nuestra comuna”, detalló el director municipal.

Esta última intervención, además de recuperar el vehículo con encargo vigente, arrojó la detención de una persona por el delito de receptación.

Los anteriores operativos fueron realizados por la Quinta Comisaría de Carabineros, arrojando un detenido de nacionalidad chilena, mayor de edad imputado por receptación de vehículo, y que permitió recuperar una camioneta de marca Chevrolet.

Además, de otro procedimiento realizado por la Segunda Comisaría de Carabineros, donde un chileno, mayor de edad, fue detenido e imputado por apropiación indebida de vehículo, y se recuperó una camioneta marca Mitsubishi.

