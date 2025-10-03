“La mató y se burló”: joven de 18 años es formalizado tras denuncia de su abuela por matar a su gata

Un caso de crueldad animal y violencia intrafamiliar quedó al descubierto en la comuna de Lebu, Región del Biobío, luego de que un joven de 18 años fuera denunciado por su propia abuela de 72 años tras confesar, en tono burlesco, haber matado a su gata y ocultado el cuerpo en una bolsa dejada en la leñera de la vivienda.

La adulta mayor, al notar la ausencia de su mascota, confrontó al joven, quien finalmente reconoció el hecho de manera despectiva. Desesperada, decidió dar aviso a Carabineros, lo que permitió la detención del imputado y la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía de Lebu.

El fiscal jefe Pablo Acevedo explicó que, además del delito de maltrato animal, se formalizó al joven por maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar:

“Este acto, por cierto cruel con un animal, también constituía un acto de violencia psicológica respecto de su abuelita de 72 años. En tal sentido, se formalizó la investigación tanto por el delito de maltrato animal como por el delito de maltrato habitual”, señaló.

El persecutor añadió que el imputado mantenía actitudes de prepotencia hacia la mujer, configurando un patrón de maltrato psicológico. Por disposición del tribunal, se decretaron medidas cautelares que obligan al joven a abandonar el domicilio y le prohíben acercarse a su abuela.

La Municipalidad de Los Álamos, en tanto, dispuso apoyo veterinario para realizar la necropsia de la gata, procedimiento que permitirá confirmar las circunstancias de su muerte.

Este caso se suma a otro de similares características registrado esta semana en la Región de Los Ríos, donde un hombre fue detenido por dar muerte al perro de su vecina, evidenciando un preocupante aumento de denuncias por maltrato animal en el país.

Maltrato animal por matar a la gata de su abuela y maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar a la adulta mayor son los delitos por los que un imputado de 18 años de edad fue formalizado por la Fiscalía de Lebu. Se ordenó el alejamiento del domicilio y de su abuela. pic.twitter.com/FFqUAfXWmL — Fiscalía del Bío Bío (@FiscaliaBioBio) October 2, 2025