17.6 C
Antofagasta
Viernes 3 de Octubre del 2025 18:23
Facebook Instagram Twitter
Antofagasta

Choque entre microbús y taxi dejó tres lesionados en pleno centro de Antofagasta

El accidente ocurrió la mañana de este viernes en la intersección de calle Sucre con Ossa.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Cerca de las 08:43 horas de este viernes 3 de octubre, la Central de Alarmas de Bomberos de Antofagasta despachó a las unidades R-3 y BR-4 hasta la intersección de las calles Sucre y Ossa, en pleno centro de la ciudad, tras reportarse una colisión vehicular.

Al llegar al lugar, se confirmó que se trataba de un choque entre un microbús de la línea 129 y un taxi, procediendo a evaluar a los ocupantes.

De acuerdo con la información entregada en la ampliación del operativo, el accidente dejó a tres personas lesionadas, las que fueron entregadas a SAMU fuera de riesgo vital.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Grave accidente de tránsito en el centro norte de Antofagasta dejó cinco lesionados y un menor en riesgo vital
Artículo siguiente
“La mató y se burló”: joven de 18 años es formalizado tras denuncia de su abuela por matar a su gata
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.