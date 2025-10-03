Choque entre microbús y taxi dejó tres lesionados en pleno centro de Antofagasta

Cerca de las 08:43 horas de este viernes 3 de octubre, la Central de Alarmas de Bomberos de Antofagasta despachó a las unidades R-3 y BR-4 hasta la intersección de las calles Sucre y Ossa, en pleno centro de la ciudad, tras reportarse una colisión vehicular.

Al llegar al lugar, se confirmó que se trataba de un choque entre un microbús de la línea 129 y un taxi, procediendo a evaluar a los ocupantes.

De acuerdo con la información entregada en la ampliación del operativo, el accidente dejó a tres personas lesionadas, las que fueron entregadas a SAMU fuera de riesgo vital.