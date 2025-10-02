Grave accidente de tránsito en el centro norte de Antofagasta dejó cinco lesionados y un menor en riesgo vital

La tarde de este jueves 2 de octubre se registró un grave accidente de tránsito en la intersección de Avenida Antonio Rendic con Avenida Salvador Allende, en el sector centro norte de Antofagasta.

De acuerdo con información preliminar entregada por Bomberos, la Central de Alarmas despachó a las unidades BR-8 y BR-4 hasta el lugar del siniestro cerca de las 19:15 horas, sumándose minutos después la unidad R-1 en apoyo debido a la magnitud de la emergencia.

En el lugar se constató que tres vehículos menores se vieron involucrados en el siniestro, con un saldo inicial de cinco personas lesionadas, entre ellas un menor que debió ser atendido de urgencia por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia, al encontrarse en maniobras de PCR.

Finalmente, se confirmó que cuatro adultos resultaron lesionados junto a un menor, además del que fue trasladado de manera inmediata al recinto hospitalario por personal del SAMU debido a su estado crítico. En tanto, las causas del accidente serán investigadas por Carabineros.