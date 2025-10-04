14.6 C
Antofagasta
Domingo 5 de Octubre del 2025 06:45
Antofagasta

VIDEO | Choque de vehículo con palmera dejó dos lesionados en Avenida Grecia al sur de Antofagasta

El accidente se produjo tras la colisión de dos vehículos menores, donde uno de ellos resultó proyectado hacia la palmera.

Por El Diario de Antofagasta
Cerca de las 15:30 horas de este sábado 4 de octubre, la Central de Alarmas de Bomberos de Antofagasta despachó sus unidades R-3 y BR-4 hasta la intersección de Avenida Grecia con Los Inmigrantes, en el sector sur de la ciudad, tras recibir el reporte de un accidente vehicular.

De acuerdo con la información preliminar entregada por el oficial a cargo, el hecho correspondió a un choque de un vehículo menor con una palmera. Posteriormente, se confirmó que el incidente se habría originado tras la colisión entre dos vehículos menores, resultando uno de ellos proyectado contra ésta.

En total, tres ocupantes fueron evaluados en el lugar por el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), siendo dos de ellos trasladados por el equipo de emergencia.

En el siniestro, trabajaron de forma conjunta Bomberos, SAMU y Carabineros.

Video

Video: @antofainformados, vía Instagram.

