Preocupante situación: Vecinos alertan por poste energizado frente a colegio del sector norte de Antofagasta

Una grave situación dieron a conocer vecinos del sector norte de Antofagasta, indicando que la caja de un poste se encontraría energizada, lo que genera un gran riesgo para transeúntes y animalitos que circulen por la zona.

El caso fue dado a conocer a través de Instagram por la página @antofadespierta, para alertar a la comunidad y que se tomen precauciones. El poste, con carteles improvisados que anuncian el peligro y envuelto parcialmente con una maya, se encuentra en las afueras del colegio Baptist College, ubicado en Avenida Pedro Aguirre Cerda 9330.