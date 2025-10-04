14.6 C
Antofagasta
Domingo 5 de Octubre del 2025 06:49
Denuncias

Preocupante situación: Vecinos alertan por poste energizado frente a colegio del sector norte de Antofagasta

Se trataría de la caja de un poste ubicado en las afueras del colegio Baptis College. Se llama a la comunidad a tener precaución.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.
Imagen: @antofadespierta, vía Instagram.

Una grave situación dieron a conocer vecinos del sector norte de Antofagasta, indicando que la caja de un poste se encontraría energizada, lo que genera un gran riesgo para transeúntes y animalitos que circulen por la zona.

El caso fue dado a conocer a través de Instagram por la página @antofadespierta, para alertar a la comunidad y que se tomen precauciones. El poste, con carteles improvisados que anuncian el peligro y envuelto parcialmente con una maya, se encuentra en las afueras del colegio Baptist College, ubicado en Avenida Pedro Aguirre Cerda 9330.

