¡Atención vecinos!: Comenzaron las inscripciones para esterilizaciones gratuitas de perros y gatos en Calama

La Municipalidad de Calama informó que ya están abiertas las inscripciones para el operativo gratuito de esterilización de perros y gatos, desarrollado junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) a través del programa Tenencia Responsable.

Según detallaron desde el municipio, las inscripciones se habilitaron este jueves 3 de octubre a las 10:00 horas, mientras que las charlas informativas obligatorias se realizarán entre el 6 y el 8 de octubre, requisito indispensable para validar el cupo de cada beneficiario.

En tanto, las intervenciones se efectuarán entre el 13 y el 17 de octubre, en diferentes jornadas según los grupos asignados.

Esta campaña es un gran apoyo para la comunidad calameña, ya que fomenta el cuidado responsable de las mascotas y controlar la sobrepoblación de animalitos en la comuna, sobre todo aquellos de crianza outdoor y en situación de abandono.

INSCRIPCIONES

Los interesados pueden completar su inscripción en línea mediante los formularios publicados por día en las cuentas oficiales del municipio. También puedes encontrarlos a continuación:

Lunes 13: https://forms.gle/qV9jbngW8Tiyk9cS7

Martes 14: https://forms.gle/tYmd7bQL8MD7FTUNA

Miércoles 15: https://forms.gle/5uMKx37A5usZm1Cx7

Jueves 16: https://forms.gle/r4VzLJYMCYqAetwY8

Para más información, se puede visitar el sitio web tenenciaresponsablemascotas.cl o las redes sociales de @municipalidadcalama2025, en Instagram.