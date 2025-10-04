14.6 C
¡Atención vecinos!: Comenzaron las inscripciones para esterilizaciones gratuitas de perros y gatos en Calama

La Municipalidad de Calama invitó a los vecinos de la comunidad a inscribirse en la iniciativa impulsada por la Subdere, a través del programa Tenencia Responsable, que incluye charlas informativas obligatorias antes del procedimiento.

La Municipalidad de Calama informó que ya están abiertas las inscripciones para el operativo gratuito de esterilización de perros y gatos, desarrollado junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) a través del programa Tenencia Responsable.

Según detallaron desde el municipio, las inscripciones se habilitaron este jueves 3 de octubre a las 10:00 horas, mientras que las charlas informativas obligatorias se realizarán entre el 6 y el 8 de octubre, requisito indispensable para validar el cupo de cada beneficiario.

En tanto, las intervenciones se efectuarán entre el 13 y el 17 de octubre, en diferentes jornadas según los grupos asignados.

Esta campaña es un gran apoyo para la comunidad calameña, ya que fomenta el cuidado responsable de las mascotas y controlar la sobrepoblación de animalitos en la comuna, sobre todo aquellos de crianza outdoor y en situación de abandono.

INSCRIPCIONES

Los interesados pueden completar su inscripción en línea mediante los formularios publicados por día en las cuentas oficiales del municipio. También puedes encontrarlos a continuación:

Lunes 13: https://forms.gle/qV9jbngW8Tiyk9cS7
Martes 14: https://forms.gle/tYmd7bQL8MD7FTUNA
Miércoles 15: https://forms.gle/5uMKx37A5usZm1Cx7
Jueves 16: https://forms.gle/r4VzLJYMCYqAetwY8

Para más información, se puede visitar el sitio web tenenciaresponsablemascotas.cl o las redes sociales de @municipalidadcalama2025, en Instagram.

