14.6 C
Antofagasta
Domingo 5 de Octubre del 2025 07:47
Facebook Instagram Twitter
Noticia Útil

Corte de luz programado afectará a vecinos del sector norte de Antofagasta

El corte de suministro eléctrico será este martes 07 de octubre entre las 09:30 y las 15:30 horas. Revisa el detalle de las calles que se verán afectadas.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

A través del canal de clientes, la Compañía General de Electricidad S.A (CGE) informó de un nuevo corte de luz programado que afectará a vecinos de Antofagasta este martes 07 de octubre.

De acuerdo a lo informado por la empresa, la interrupción del suministro eléctrico, que se extenderá por seis horas, se debe a trabajos de mejoras.

El corte iniciará a las 09:30 y se extenderá hasta las 15:30 horas, en el sector de Avenida Pedro Aguirre Cerda (entre Calles Flourita y Los Topacios) y Avenida Edmundo Pérez Zujovic.

Se recomienda tomar las medidas necesarias ante la interrupción de suministro y se recuerda desconectar los artefactos eléctricos para evitar daños.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Conductores formalizados tras grave accidente en Av. Salvador Allende en Antofagasta
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.