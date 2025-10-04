14.6 C
Antofagasta
Domingo 5 de Octubre del 2025
San Pedro de Atacama

VIDEO | Ciudadanos bolivianos detenidos por tráfico de migrantes en San Pedro de Atacama

Seis ciudadanos bolivianos fueron detenidos en dos procedimientos realizados por Carabineros de San Pedro de Atacama, tras ser sorprendidos trasladando a migrantes por pasos no habilitados. Según informó el medio Calama en Línea, los imputados habrían cobrado entre $50.000 y $100.000 por persona para ingresarlos de manera irregular al país.

En menos de una semana, Carabineros de San Pedro de Atacama detuvo a seis ciudadanos bolivianos por su presunta participación en delitos de tráfico de migrantes, tras dos procedimientos realizados el viernes 26 de septiembre y el viernes 3 de octubre, según informó Calama en Línea.

El primer operativo se desarrolló el viernes 26 de septiembre, cuando personal policial que realizaba patrullajes fronterizos detectó la circulación sospechosa de dos vehículos tipo station wagon que se dirigían desde el oriente hacia San Pedro de Atacama.
Al intentar fiscalizarlos, los conductores huyeron, siendo interceptados minutos más tarde. En el interior de ambos vehículos se encontraron doce migrantes bolivianos, siete en el primero y cinco en el segundo, todos ingresados por un paso no habilitado.

Durante la revisión, uno de los conductores confesó que transportaba a los pasajeros previo pago de $50.000 por persona. En el procedimiento fueron detenidos los choferes, sus acompañantes y un pasajero que mantenía una orden de detención vigente.

El segundo operativo ocurrió la mañana del viernes 3 de octubre, cuando otro individuo, también de nacionalidad boliviana, fue sorprendido trasladando a siete personas previo pago de $100.000 cada una, repitiendo el mismo modus operandi.

En total, las víctimas de tráfico suman 17 personas, todas de nacionalidad boliviana, mayores de edad y en situación migratoria irregular en Chile. Dos de ellas mantenían órdenes de expulsión vigentes.
Los detenidos fueron puestos a disposición del tribunal para su control de detención, mientras que los vehículos utilizados quedaron incautados.

