¿Teleférico para Antofagasta? Evalúan factibilidad de replicar sistema de transporte de Cali en la comuna

La Municipalidad de Antofagasta se encuentra evaluando nuevas alternativas para mejorar la conectividad urbana de la comuna, y una de las iniciativas que ha despertado mayor interés es la implementación de un sistema de transporte aéreo tipo teleférico, inspirado en la experiencia de la ciudad de Cali, Colombia.

En el marco de la Semana de la Biodiversidad, el alcalde Sacha Razmilic recorrió junto a autoridades locales el MIOCable, un sistema de teleféricos que desde 2015 conecta la comuna 20 de Cali con el resto de la ciudad. El proyecto, pionero en Colombia, ha demostrado beneficios en reducción de tiempos de traslado, seguridad y desarrollo social y turístico.

El presidente de Metro Cali, Álvaro José Rengifo, explicó el impacto positivo del sistema en la calidad de vida de los vecinos:

“El desplazamiento desde Brisas de Mayo hasta la Glorieta de Siloé era de 35 minutos; hoy, con el cable, se demora doce. Además de acortar tiempos, hemos traído desarrollo social. Hoy existen 30 colectivos turísticos trabajando en la Comuna 20, atrayendo visitantes de Cali y del mundo”, destacó.

Razmilic: “Antofagasta tiene condiciones ideales para un sistema aéreo eficiente”

El alcalde de Antofagasta valoró la experiencia del MIOCable y aseguró que un modelo similar podría adaptarse a la realidad geográfica de la ciudad, caracterizada por sus desniveles y la distancia entre los sectores altos y el centro.

“Imagínese lo que podría ser en Antofagasta un cable que alimente desde la población Miramar hacia el centro o desde Los Leones hacia el Hospital. También en sectores como Nicolás Tirado en el norte o Coviefi en el sur. Tenemos desniveles, distancias cortas y abundante energía limpia; podría transformarse en un sistema muy eficiente”, señaló Razmilic.

El jefe comunal precisó que se trata de una etapa de aprendizaje y recopilación de información sobre experiencias internacionales exitosas, con el objetivo de proyectar soluciones innovadoras, sostenibles y adaptadas a la realidad local.

Una idea que vuelve a tomar vuelo

Cabe destacar que Sacha Razmilic ya había planteado anteriormente la posibilidad de construir una red de teleféricos para conectar los cerros con el centro de Antofagasta, como parte de su plan para impulsar la electromovilidad y un transporte público moderno y sustentable.

El municipio adelantó que, tras esta visita, se evaluará la factibilidad técnica y financiera de implementar un proyecto de estas características en la capital regional, con apoyo de expertos y organismos nacionales.