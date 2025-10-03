Conductores formalizados tras grave accidente en Av. Salvador Allende en Antofagasta

La Fiscalía de Antofagasta formalizó este viernes 03 de octubre por cuasidelitos de lesiones graves y cuasidelito de lesiones menos graves a los dos conductores involucrados en el grave accidente de tránsito ocurrido la tarde del jueves 02 de octubre en la intersección de avenida Salvador Allende con Rendic, hecho que dejó a cuatro personas lesionadas, entre ellas una menor de edad.

De acuerdo a lo expuesto en audiencia, cerca de las 19:00 horas uno de los imputados, que conducía un vehículo gris en dirección oriente, realizó un viraje en segunda fila al llegar al cruce con avenida Rendic. En ese momento fue impactado por un vehículo blanco, conducido por el segundo imputado, quien se desplazaba hacia el poniente y habría llegado al cruce con luz roja y a una velocidad no razonable ni prudente.

El fuerte impacto provocó que uno de los automóviles proyectara su movimiento e impactara a un tercer vehículo que se encontraba detenido en Rendic. Producto del choque múltiple, cuatro personas resultaron heridas, incluyendo a un menor que en primera instancia requirió maniobras de reanimación cardiopulmonar por parte de personal de emergencia.

El Juzgado de Garantía dispuso para ambos conductores las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas y suspensión de la licencia de conducir, mientras dure la investigación. El plazo para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las responsabilidades se fijó en 120 días.