“La Tía Rica” realizará remate virtual de 35 vehículos en Antofagasta

La Dirección General del Crédito Prendario (DICREP) conocida popularmente como “La Tía Rica” realizará el próximo 14 de octubre un remate virtual de lotes de vehículos de distintas marcas, años y modelos, todas de origen judicial.

Se trata de 35 vehículos que serán exhibidos en el sitio web de la DICREP www.dicrep.cl desde el 03 de octubre, así lo informaron la seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Cortés junto al Administrador Regional de DICREP, Marcelo Fuentealba.

¿Cómo participar?

Al respecto, la seremi explicó que “para participar de la subasta las personas se deben inscribir en el sitio web de la DICREP en el banner calendario de remates y acceder con Clave Única. Recordar que la institución también cumple un importante rol social en la entrega de créditos prendarios de alhajas y especies en ayuda a las familias”.

Palabras a las que se sumó el Jefe de la Unidad de Remates de la DICREP, Sebastián Pozo, quien recalcó que para ser parte de este remate, “es importante contar con una garantía de $500.000 pesos, esto es de carácter obligatorio y debe corresponder al titular inscrito, no se aceptarán depósitos de terceros. Esta garantía se podrá realizar impostergablemente hasta el día 13 de octubre hasta las 14:00 horas”.

Información

La exhibición presencial será el lunes 13 de octubre desde las 9:00 a las 13:00 horas, en el corral municipal, mientras que la exhibición virtual está disponible desde el 3 de octubre en el siguiente link: http://remateonline.dicrep.cl/auctions/2707/showroom.