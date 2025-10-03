Anuncian ráfagas de hasta 80 km/h y posibles tormentas de arena en la región de Antofagasta

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró Alerta Temprana Preventiva por evento de viento para la Provincia de El Loa y las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla. La alerta se tomó en base a dos avisos meteorológicos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) que pronostican vientos para el litoral y la cordillera en los próximos días.

El primer evento se pronostica para la jornada del domingo 05 de octubre y afectará el litoral de la región con vientos normales a moderados que oscilarán entre los 25 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h, además de la probabilidad de tormentas de arena. Posteriormente, el viento se trasladará a la cordillera, donde se esperan ráfagas de 60 a 80 km/h durante el lunes 06 y martes 07 de octubre.

La declaración de la Alerta Temprana Preventiva busca reforzar la vigilancia y activar al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) para actuar oportunamente. SENAPRED recomienda a la población asegurar techumbres y objetos colgantes, y evitar realizar trabajos en altura. Además, se insta a los conductores a tomar precauciones por la posible dificultad de visibilidad producto del levantamiento de polvo.