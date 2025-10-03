Recuperan vehículos robados en taller clandestino de Calama, operativo dejó tres detenidos

Un operativo policial permitió recuperar dos vehículos robados y detener a tres personas en un taller mecánico clandestino en Calama, donde se realizaban labores ilegales de adulteración de automóviles.

De acuerdo con los antecedentes, el procedimiento se llevó a cabo tras un trabajo investigativo coordinado con el Ministerio Público, que permitió detectar el funcionamiento de este recinto en la comuna. En el interior se encontraron dos vehículos con encargo por robo y evidentes señales de manipulación.

Los vehículos incautados corresponden a un automóvil con encargo vigente desde diciembre de 2021 en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, y una camioneta robada en abril de 2019 en Calama. Ambos portaban placas patentes de fabricación artesanal.

En el lugar fueron detenidos tres hombres adultos, todos de nacionalidad extranjera, uno de ellos en situación migratoria irregular. Además, se cursó una infracción municipal debido a que el taller operaba sin permisos ni autorizaciones correspondientes.

Las diligencias investigativas continúan para determinar la procedencia de los vehículos y establecer si existen otros ilícitos asociados a esta red de receptación.