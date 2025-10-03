23.3 C
Calama
Viernes 3 Octubre 2025 17:53
Calama

Recuperan vehículos robados en taller clandestino de Calama, operativo dejó tres detenidos

El procedimiento permitió incautar un automóvil robado en Santiago en 2021 y una camioneta sustraída en Calama en 2019, ambos con patentes adulteradas. Tres hombres de nacionalidad extranjera fueron detenidos en el lugar.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Un operativo policial permitió recuperar dos vehículos robados y detener a tres personas en un taller mecánico clandestino en Calama, donde se realizaban labores ilegales de adulteración de automóviles.

De acuerdo con los antecedentes, el procedimiento se llevó a cabo tras un trabajo investigativo coordinado con el Ministerio Público, que permitió detectar el funcionamiento de este recinto en la comuna. En el interior se encontraron dos vehículos con encargo por robo y evidentes señales de manipulación.

Los vehículos incautados corresponden a un automóvil con encargo vigente desde diciembre de 2021 en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, y una camioneta robada en abril de 2019 en Calama. Ambos portaban placas patentes de fabricación artesanal.

En el lugar fueron detenidos tres hombres adultos, todos de nacionalidad extranjera, uno de ellos en situación migratoria irregular. Además, se cursó una infracción municipal debido a que el taller operaba sin permisos ni autorizaciones correspondientes.

Las diligencias investigativas continúan para determinar la procedencia de los vehículos y establecer si existen otros ilícitos asociados a esta red de receptación.

¡Suscríbete GRATIS y recibe las noticias por WhatsApp!

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Nueve vehículos recuperados en dos meses gracias a patrullajes con lectores de patentes en Antofagasta
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.