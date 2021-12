Calama: Gobernador, alcalde y policías se reunieron con vecinos para trazar hoja de ruta sobre seguridad

Como una oportunidad para generar una vinculación más estrecha entre la comunidad, autoridades y policías, catalogaron esta mañana el encuentro que hubo entre el gobernador regional, Ricardo Díaz, el alcalde Eliecer Chamorro, Carabineros, Policía de Investigaciones y diversas juntas de vecinos de la comuna.

Pese a que ni el gobierno regional ni el municipio tienen responsabilidad legal sobre las policías – corresponde a la Delegación Presidencial -, la instancia trazó una hoja de ruta para abordar algunas materias vinculadas a conflictos delictuales, como lo son el tráfico de drogas, los robos y asaltos, y la comunicación con policías para efectuar denuncias.

Así lo explicó el alcalde, Eliecer Chamorro, quien indicó que, “más allá de las legalidades, cuando el gobernador presentó esta propuesta de reunirnos y que concretamos hoy con los ciudadanos, ponemos en el centro el combate a la delincuencia. Me quedo con una grata esperanza porque se van a disponer acciones importantes y muy concretas; van a haber recursos financieros para combatir la delincuencia. Hemos sido sobrepasados y eso hay que entenderlo y reconocerlo”.

Por ello, el encuentro generado este jueves fue valorado por los asistentes. Desde Carabineros, el Comisario de la 1ª Comisaría de Calama, Mayor José Luis señaló que, “es una gran oportunidad para todos para abordar un problema tan complejo como es el delictual. Nuestra comunidad nos dio a conocer toda la problemática y nosotros le dimos a conocer las acciones que se están realizando”.

Por su parte, la Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Calama, Ljubica Rocha, junto con reconocer la importancia del encuentro, manifestó que, “hay tanto tema que va apegado al tema de seguridad y aquí el gobernador tuvo la mejor disposición para hacer esta reunión que hoy se concretó. Nos escucharon todas las consultas que se hicieron, y en marzo vamos a tener otra reunión donde va a estar presente fiscalía porque cada junta de vecinos tiene inquietudes y preocupaciones diferentes”.

GOBERNADOR REGIONAL

Por último, el gestor de la reunión, gobernador Ricardo Díaz, agradeció la convocatoria que tuvieron las diversas entidades y argumentó que, en materias de seguridad, la relación con la ciudadanía es fundamental.

“Se requiere mucha más participación ciudadana, darles voz a los vecinos y vecinas y que sientan que tienen la oportunidad de plantear sus cuestionamientos y críticas. Hoy pudimos establecer un cronograma de trabajo porque la seguridad es la gran demanda que veo en Calama”, dijo.

Por último, Díaz Cortés comentó que “en la medida que le demos voz a los vecinos podremos ir solucionando los problemas. Aquí la delegación presidencial es la que debiera llevar la voz cantante en temas de seguridad, pero cuando los vecinos me plantean que no tiene la oportunidad de hacer bien las denuncias, cuando no tienen cercanía con las policías, cuando nos comentan que se sienten inseguros, no podemos nosotros sino acudir a ellos, representarlos y abrir espacios de diálogos”.