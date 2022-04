Senador por Antofagasta, Esteban Velásquez pide máxima sanción a minera Lomas Bayas por reducir población de ranita de El Loa

La Dirección General de Aguas denunció ante la Superintendencia del Medio Ambiente a Minera Lomas Bayas por no monitorear el caudal de agua que consumía en sus operaciones, lo que habría significado la reducción de la población de la especie en peligro crítico “ranita del Loa”. Por ello la Superintendencia formuló dos cargos, uno por el no monitoreo del caudal, que llegó a cero, y uno por no definir el perfil hidrológico y biótico del río, previo a la inspección.

Al respecto el senador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), se refirió al tema señalando que “espero la máxima sanción para estos crímenes contra la naturaleza, contra la fauna nativa como lo es la ranita del Loa que se encuentra en peligro crítico”.

“Estamos hablando de una minera trasnacional con profesionales calificados, entonces no se entiende cómo incumplen con la normativa que les permite operar en la región de Antofagasta, en la provincia de El Loa, a tal punto que parece mentira que no hayan realizado los monitoreos del consumo de agua que sustraen”, afirmó.

El legislador agregó que “esto me parece que son acciones intencionales más que un error, ya que estamos hablando de exigencias para las que las mineras contratan profesionales que las ejecuten, no estamos hablando de personas inexpertas que cometen un pequeño error, estamos hablando de personas que saben a lo que se dedican y por eso mismo se les debe exigir en ese sentido”.

“En el norte las grandes mineras están acostumbradas a arrasar con la naturaleza y que nadie les diga ni haga anda. Hoy la máxima sanción debe ser aplicada, para estos casos gravísimos es que existe una gravísima sanción, la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental, y además debe ordenarse a la minera que repare el daño ambiental provocado de tal manera que la fauna de la ranita del Loa aumente su población crítica”, concluyó.