“¡JOSÉ SAAVEDRA, PRESENTE!”: Este sábado se estrena obra en el Teatro Municipal de Calama

El montaje de la compañía de Teatro Patrimonial llamado “José Saavedra, presente!” se estrena este sábado 14 de enero en el Teatro Municipal de Calama a las 20:00 horas, como parte de la tercera versión del programa Territorios Creativos de la Fundación Teatro a Mil. La obra que rescata y reivindica la memoria del estudiante de 18 años que fue asesinado por la “Caravana de la muerte” en 1973 durante la dictadura, contará con dos funciones más el 15 de enero a las 18:00 y 20:00 horas con cita en la misma locación. Un evento gratuito y para mayores de 14 años.

Sobre la performance, su director y encargado de la dramaturgia, Holofernes Noria, señala que “está basada la historia real del joven dirigente estudiantil que fue procesado y ejecutado junto a otras 25 personas más en los cerros de Topater (Calama) por agentes del Estado en 1973. Queremos rescatar y poner en escena la memoria de José Saavedra, su lucha, sus convicciones, sus sueños y sus ideales políticos, desde la perspectiva de un joven adolescente que, recién llegando a la mayoría de edad, pagó con su vida el hecho de pensar distinto y querer un mundo más justo y mejor para todos”.

Es importante detallar que la compañía ha estado trabajando en conjunto y en diálogo permanente con la familia de José Saavedra, pues en palabras de Noria, “buscamos transmitir al público la importancia de los Derechos Humanos para la construcción de una sociedad más justa y civilizada, poniendo como horizonte la promoción de la justicia y la democracia. En definitiva, la obra es un llamado a un «nunca más, a la no repetición y a la reparación»”, precisa el director del montaje.

“¡José Saavedra, presente!” fue desarrollada como parte de la tercera versión de Territorios Creativos (TC): “Es un programa de fomento a la creación nacional de la Fundación Teatro a Mil que aporta de manera efectiva en la descentralización de los procesos creativos en el país, desarrollando propuestas artísticas en 15 regiones, exceptuando la Metropolitana”, cuenta la coordinadora de TC, Marta Núñez.

Como parte de la propuesta, las mesas curatoriales de cada región invitan a artistas de los territorios a participar. La mesa curatorial en Antofagasta fue integrada por Víctor Ángel de la Corporación Cultural de Antofagasta; Teresa Ramos del Festival Internacional de Teatro Zicosur Antofagasta (FITZA); Raúl Rocco del Teatro Pedro de la Barra; Christian Andrónico de la Fundación Ruinas de Huanchaca; Mauricio Castro de la Corporación de Turismo y Cultura de Calama; Marcela Olivos del Centro Cultural Municipal de Taltal; y Carlos Rendón Bienal de Arte Contemporáneo SACO.

Por su parte, Mauricio Castro de la Corporación de Turismo y Cultura de Calama, comenta que su experiencia dentro de la mesa curatorial de Antofagasta fue muy grata, señalando que “estamos muy contentos porque después del trabajo de reflexión que se ha realizado a través de la mesa curatorial del programa TC de Teatro a Mil, estamos ad portas del estreno de la obra de la compañía Teatro Patrimonial «¡José Saavedra, presente!». Agradecemos la instancia de Teatro a Mil y estamos a la espera de ver esta obra que representa y nos trae la memoria José Saavedra, el más joven de los asesinados por la «Caravana de la muerte» en el inicio de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado”, sentencia.

En cuanto al programa TC y el enfoque de la obra, Noria asegura que “nos moviliza la pregunta sobre si realmente podemos avanzar hacia un mejor futuro ignorando nuestra historia. Definitivamente pensamos que no, porque la historia y la memoria son parte importante y más aún, un elemento crítico para el desarrollo de un territorio. Debemos ser capaces de comprender esas páginas para no repetir actos tan inhumanos como los que se vivieron en dictadura. José Saavedra es parte de la memoria de Calama y la región de Antofagasta. José Saavedra está presente cada joven que clama por justicia social y por un mundo mejor para todos. No podemos dejar que quede en el olvido”, puntualiza.

Para asistir a las funciones de “¡José Saavedra, presente!” hay que realizar una inscripción previa en Ticket Plus. Las entradas son gratuitas y la obra es para mayores de 14 años.

El Festival Internacional Teatro a Mil 2023 es presentado por Fundación Teatro a Mil, se acoge a la Ley de Donaciones Culturales y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

CONTACTO PRENSA TERRITORIOS CREATIVOS

Constanza Yáñez / 56995287680 / mailto:constanza.yanez@sentidocomunicaciones.cl

Soledad Gutiérrez / 569 97019155/ mailto:soledad.gutierrez@fundacionteatroamil.cl

Christian Morales / 56992497274/ mailto:cmorales@sentidocomunicaciones.cl

Más información en: http://TEATROAMIL.CL