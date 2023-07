Senador Velásquez pide determinar responsabilidad de ex alcalde de Calama, Daniel Agusto, por presunto Fraude al Fisco

El Senador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), se refirió esta tarde a la causa penal pendiente que se lleva adelante en contra del ex alcalde de Calama, imputado Daniel Agusto (RN) por presunto fraude al fisco, al haber adquirido con fondos públicos per cápita de la corporación destinados a salud y educación, una propiedad de su familia para la construcción de una clínica dental que no estuvo proyectada y que hasta hoy no existe, en un sobreprecio de 190 millones.

El Senador informó que “el 15 de abril de 2019, hace 4 años, la Contraloría General de la República emitió un informe en que se determinó que hay irregularidades que pueden constituir delito de fraude al fisco, en la compra de una casa por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. ¿En qué consisten estas irregularidades? Primero, en que durante la administración de Daniel Agisto, la adquisición se hace con fondos per cápita de educación y salud, que no estaban destinados al proyecto para el que se adquirió la casa, un proyecto que nunca estuvo en carpeta siquiera. Segundo, en que la adquisición se hace sin la autorización del Servicio de Salud para el uso de los referidos fondos. Tercero, lo más grave, es que la casa pertenece a la familia del alcalde Daniel Agusto, presidente de la COMDES, cuya prima Jubitza Tapia era jefe de finanzas de COMDES, pagándose un valor en sobreprecio por la propiedad a su propia familia. Si le preguntamos a los calameños dónde está esta clínica para la que se compró la casa, le dirán que no existe, el terreno está vacío”.

Velásquez agregó que “estamos sin duda ante un claro conflicto de intereses entre el alcalde en su calidad de tal y en su posición de integrante del grupo familiar propietario de la casa en cuestión, al igual que su prima Jubitza Tapia, quien no vea eso es simplemente porque quiere encubrir el hecho de que se ha defraudado al municipio y a la corporación con fondos públicos”.

“Llama la atención que en casos como éste los órganos como la Fiscalía tarden más de 4 años en hacer diligencias, se trata de actuar con premura en todos los casos de corrupción, aplicando la misma dedicación y diligencia. Sin embargo no creemos que esto tenga que ver con que el Fiscal Nacional Ángel Valencia haya sido abogado defensor de Daniel Agusto en esta causa por presunto fraude al fisco, ya que confiamos en el profesionalismo y en la autonomía de las fiscalías en los territorios”, continuó el calameño.

“Estamos a la espera de que, en definitiva, la Fiscalía determine si dará lugar o no a la formalización del ex alcalde Daniel Agusto, y en caso que determinen no seguir, haremos las modificaciones legales respectivas para que estos hechos no queden impunes, como otros casos que hemos conocido a nivel nacional respecto de los alcaldes que ya todos hemos visto” concluyó el legislador.