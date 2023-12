Senador Velásquez por casos de corrupción: “Caen en Antofagasta, Maipú y Algarrobo, pero en Calama siguen impunes”

El legislador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez (regionalista) criticó la falta de avances en la investigación del caso de fraude al fisco en Calama que involucra al ex alcalde y ex delegado presidencial de Sebastián Piñera, Daniel Agusto (RN) y llamó a cerrar los resquicios que permiten la impunidad en casos de corrupción. A 4 años de la denuncia, la fiscalía aún no presenta avances significativos en este caso.