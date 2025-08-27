Tres detenidos por tráfico de drogas y amenazas tras diversos operativos en Calama

En distintos operativos realizados en Calama, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones detuvo a tres personas vinculadas a delitos de tráfico de drogas y amenazas.

En una de las diligencias, los detectives neutralizaron un punto de venta de drogas, incautando cocaína base y $78.500 en efectivo producto de transacciones ilícitas. Dos de los detenidos, ambos de nacionalidad boliviana y en situación migratoria irregular, quedaron a disposición de la Fiscalía Local de Calama, bajo el artículo 4 de la Ley 20.000.

En otra acción, la PDI cumplió una orden de aprehensión en contra de un ciudadano chileno requerido por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, imputado por el delito de amenazas simples contra personas y propiedades.

El subprefecto Patricio Méndez Charcas, jefe de la unidad, destacó que estos resultados son fruto del trabajo de inteligencia en coordinación con la Fiscalía, “La PDI está comprometida en combatir el crimen organizado y la comercialización de sustancias ilícitas, contribuyendo a la seguridad de todos los ciudadanos”.