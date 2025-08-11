14.6 C
Antofagasta
Martes 12 de Agosto del 2025 08:35
Mejillones

En pleno inicio de fiscalizaciones dieciocheras: Prohíben funcionamiento de carnicería en Mejillones por graves faltas a la higiene

La carnicería arriesga sanciones que pueden variar entre un décimo y las 1000 UTM.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

50 kilos de pollos vencidos, fecas de roedor de grandes dimensiones y deficiencias estructurales fueron parte de las razones que dieron origen al inicio de un sumario y a la prohibición de funcionamiento de la conocida carnicería de Mejillones, Doña Dilia, de calle Borgoño.

Así lo confirmó el Secretario Regional Ministerial de Salud, Alberto Godoy, quien destacó que la acción inspectiva fue protagonizada por funcionarios de la Unidad de Alimentos y Saneamiento Básico en el marrco del inicio de las fiscalizaciones especiales asociadas a Fiestas Patrias y como una medida para proteger la salud de la ciudadanía.

El personero recalcó que la Autoridad Santitaria está desplegando un nutrido programa de fiscalización que se prolongará hasta Fiestas Patrias y que implicará la visita a una serie de carnicerías, supermercados, fábricas de empanadas y restaurantes que expenden comida típica, con el propósito de resguardar la salud de las personas y verificar el cumplimiento de la normativa.

NOMINA DE TRANSGRESIONES

La nómina de transgresiones de la citada carnicería, incluyen además infraestructura deteriorada y falta de mantenimiento en cámaras, equipos, piso, paredes y cielo con residuos organicos adheridos.

Paralelamente, dijo, existen falencias en los servicios higiénicos del personal, los que se encuentran en mal estado y uso inadecuado de la ducha, con escarcha de hielo y residuos de grasa.

