Los amenazaron con cuchillos: Formalizan a 5 sujetos por violento robo a pareja de adultos mayores en el sector sur de Antofagasta

La Fiscalía de Antofagasta formalizó a dos adultos y tres menores de edad por un robo con intimidación que el viernes pasado afectó a una familia en el sector Coviefi de la ciudad.

Los imputados adultos quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad, mientras que para los adolescentes el tribunal dispuso su internación provisoria en un centro de Gendarmería.

Los hechos

Según se expuso en audiencia, tras ingresar al inmueble a través de la ventana de un dormitorio, los imputados intimidaron a las víctimas, una pareja de adultos mayores, con cuchillos y otros elementos cortopunzantes, para de inmediato apoderarse de celulares, televisores y otras especies.

Debido a la alerta dada por vecinos, los ladrones huyeron del lugar con las especies y abordaron un taxibús de la locomoción colectiva, pero fueron detenidos a los pocos minutos por Carabineros, que a esas alturas estaba realizando el seguimiento de la máquina.

Durante la detención se recuperaron las especies sustraídas y los elementos utilizados para perpetrar el robo. En tanto, el Juzgado de Garantía de Antofagasta dispuso un plazo de investigación de 70 días.