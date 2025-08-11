14.6 C
Antofagasta
Martes 12 de Agosto del 2025 09:04
Facebook Instagram Twitter
Antofagasta

Los amenazaron con cuchillos: Formalizan a 5 sujetos por violento robo a pareja de adultos mayores en el sector sur de Antofagasta

Dos adultos y tres menores de edad fueron acusados de intimidar con cuchillos a las víctimas para sustraer especies desde una vivienda en el sector Coviefi.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.
Imagen: Referencial.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

La Fiscalía de Antofagasta formalizó a dos adultos y tres menores de edad por un robo con intimidación que el viernes pasado afectó a una familia en el sector Coviefi de la ciudad.

Los imputados adultos quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad, mientras que para los adolescentes el tribunal dispuso su internación provisoria en un centro de Gendarmería.

Los hechos

Según se expuso en audiencia, tras ingresar al inmueble a través de la ventana de un dormitorio, los imputados intimidaron a las víctimas, una pareja de adultos mayores, con cuchillos y otros elementos cortopunzantes, para de inmediato apoderarse de celulares, televisores y otras especies.

Debido a la alerta dada por vecinos, los ladrones huyeron del lugar con las especies y abordaron un taxibús de la locomoción colectiva, pero fueron detenidos a los pocos minutos por Carabineros, que a esas alturas estaba realizando el seguimiento de la máquina.

Durante la detención se recuperaron las especies sustraídas y los elementos utilizados para perpetrar el robo. En tanto, el Juzgado de Garantía de Antofagasta dispuso un plazo de investigación de 70 días.

¡Suscríbete GRATIS y recibe las noticias por WhatsApp!

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
En pleno inicio de fiscalizaciones dieciocheras: Prohíben funcionamiento de carnicería en Mejillones por graves faltas a la higiene
Artículo siguiente
VIDEO | Hotel Gali de Taltal resultó afectado por incendio de gran magnitud
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.