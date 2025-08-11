14.6 C
Antofagasta
Martes 12 de Agosto del 2025 08:02
Facebook Instagram Twitter
Policiales

En una semana recuperan 7 vehículos robados y detienen a 12 personas en la región de Antofagasta

Los procedimientos se concretaron en distintos puntos de la Ruta 5 Norte, principalmente en el sector de Baquedano, donde los autos circulaban con patentes falsificadas y varios de ellos habían sido sustraídos en la Región Metropolitana y Valparaíso.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Tenencia de Baquedano: 12 detenidos y 7 vehículos recuperados en una semana.

En el marco de la estrategia operativa de la Zona de Carabineros Antofagasta, se despliegan controles y fiscalizaciones focalizadas a nivel regional, con el fin de hacer frente a los delitos, en especial los vinculados al Crimen Organizado.

En este contexto, personal policial de la Tenencia de Baquedano desarrolla diversas acciones en su sector jurisdiccional que incluye presencia preventiva en la localidad, además de patrullajes en las rutas y caminos.

Ejemplo de este trabajo son los 12 detenidos y los 7 vehículos recuperados que en sólo una semana concretó Carabineros de esta tenencia.

Al respecto el jefe de dicha unidad, Teniente Emilio Cáceres, explicó que los procedimientos se materializaron tras controles vehiculares en distintos puntos de la Ruta 5 Norte y gracias a la preparación de los Carabineros se establece que circulaban con patentes falsificadas, muy similares a las originales.

Respecto a los vehículos recuperados, 5 provienen de la Región Metropolitana (Ñuñoa, Vitacura, Providencia, Peñalolén y Las Condes), a los que se suman uno sustraído en Valparaíso y otro en Viña del Mar.

¡Suscríbete GRATIS y recibe las noticias por WhatsApp!

En relación a los detenidos la mayoría son chilenos con antecedentes previos.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Los amenazaron con cuchillos: Formalizan a 5 sujetos por violento robo a pareja de adultos mayores en el sector sur de Antofagasta
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.