En una semana recuperan 7 vehículos robados y detienen a 12 personas en la región de Antofagasta

Tenencia de Baquedano: 12 detenidos y 7 vehículos recuperados en una semana.

En el marco de la estrategia operativa de la Zona de Carabineros Antofagasta, se despliegan controles y fiscalizaciones focalizadas a nivel regional, con el fin de hacer frente a los delitos, en especial los vinculados al Crimen Organizado.

En este contexto, personal policial de la Tenencia de Baquedano desarrolla diversas acciones en su sector jurisdiccional que incluye presencia preventiva en la localidad, además de patrullajes en las rutas y caminos.

Ejemplo de este trabajo son los 12 detenidos y los 7 vehículos recuperados que en sólo una semana concretó Carabineros de esta tenencia.

Al respecto el jefe de dicha unidad, Teniente Emilio Cáceres, explicó que los procedimientos se materializaron tras controles vehiculares en distintos puntos de la Ruta 5 Norte y gracias a la preparación de los Carabineros se establece que circulaban con patentes falsificadas, muy similares a las originales.

Respecto a los vehículos recuperados, 5 provienen de la Región Metropolitana (Ñuñoa, Vitacura, Providencia, Peñalolén y Las Condes), a los que se suman uno sustraído en Valparaíso y otro en Viña del Mar.

En relación a los detenidos la mayoría son chilenos con antecedentes previos.