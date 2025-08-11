Una de las obras de vialidad más importantes de la región de Antofagasta: Comienzan trabajos de mejoramiento en Ruta B-24

La Delegación Presidencial Provincial de El Loa informó que el Ministerio de Obras Públicas inició las obras de mejoramiento en la Ruta B-24, entre el kilómetro 50 y el cruce con Chuquicamata, con una inversión superior a los $44 mil millones.

El delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, junto al seremi de Obras Públicas, Pedro Barrios, recorrieron la ruta para identificar los aspectos más relevantes del proyecto, que considera la construcción de un paso a desnivel, la rectificación de curvas y el reciclaje de la carpeta asfáltica. Estas intervenciones buscan garantizar una transitabilidad más segura y disminuir los accidentes, especialmente en la cuesta Monte Cristo que ha sido protagonista de múltiples accidentes.

“Esta es una de las obras de vialidad más importantes de la región, no solamente por su inversión sino por lo que significa (…) Particularmente en la cuesta Monte Cristo se han registrado múltiples accidentes a lo largo de la historia, hoy día con la inversión que estamos haciendo desde el Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas, esa condición va a cambiar, va a generar una transitabilidad segura y además también va a dignificar la vialidad en la Provincia de El Loa en su conexión con las demás comunas como Tocopilla y María Elena”, señaló Ballesteros.



Por su parte, el seremi Pedro Barrios explicó que el paso a desnivel en el cruce con Chuquicamata permitirá que los vehículos que se dirigen hacia la costa o que transitan en sentido contrario no tengan que detenerse ni cruzar flujos de tránsito opuestos, aumentando significativamente la seguridad del sector.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a circular con precaución durante el desarrollo de las obras, que se ejecutarán en distintas etapas a lo largo del trazado intervenido.