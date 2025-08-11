Preservando tradición: Casa Telar y SQM Litio inician ciclo 2025 junto a las artesanas de Talabre

Con una emotiva ceremonia en la localidad, la Comunidad Indígena Atacameña de Talabre y SQM Litio dieron inicio al ciclo 2025 del programa Casa Telar, iniciativa que desde 2018 impulsa el desarrollo de las artesanas y artesanos de la comuna de San Pedro de Atacama, promoviendo el rescate de técnicas textiles ancestrales y el fortalecimiento de la economía local.

Por primera vez, la inauguración oficial del programa se realizó en Talabre, marcando un nuevo hito en su historia. Esta edición destaca el compromiso y la participación activa de las artesanas de la comunidad, quienes han sido parte fundamental del proyecto desde sus inicios. Su trabajo ha permitido preservar y compartir conocimientos textiles ancestrales, que hoy se proyectan a nuevas generaciones a través de talleres y espacios de creación colaborativa.

Verónica Escobar Galleguillos, Encargada de Fomento Productivo y Valor Compartido de SQM Litio, mencionó que “estamos muy contentos de poder estar presentes en este hito importante, co-creado con la comunidad de Talabre, en el lanzamiento del uso de la Casa de Artesanos y de nuestras artesanas textiles que componen Casa Telar Talabre. Para nosotros como compañía es fundamental mantener este trabajo conjunto, que ya cumple su noveno año”.

Durante la jornada, se presentó oficialmente la nueva Casa de Artesanos y Artesanas, un espacio comunitario destinado a fortalecer el proceso de aprendizaje, la producción de piezas textiles con identidad territorial y el vínculo entre cultura y desarrollo económico. Este nuevo lugar de encuentro fue posible gracias al trabajo colaborativo entre la comunidad y el programa.

“Este espacio ha sido diseñado y equipado especialmente para las artesanas y artesanos textiles de Talabre, con un estándar técnico que no habíamos visto antes en Chile. Lo más valioso ha sido la perseverancia y el trabajo sostenido desde 2018, en colaboración directa con la comunidad. Hoy, este taller no solo transmite conocimientos, sino que también abre oportunidades reales para que el oficio textil se proyecte como una fuente de ingresos y conexión con el turismo”, explicó Macarena Peña, Directora Ejecutiva de Fundación ONA.

Por su parte, Jorge Fredes, docente a cargo desde la Fundación ONA, aseguró que “el proyecto representa la continuidad para las artesanas locales, tanto en lo cultural como en lo económico. Más que enseñar una técnica, buscamos entregar conocimientos con respeto y cariño, para que cada una pueda potenciar su historia. Tener artesanas como las de Talabre es un tesoro vivo para nuestra cultura”.

Casa Telar ha sido construido como un proceso colectivo, en el que las propias comunidades han definido los énfasis, ritmos y formas de participación. A lo largo de los años, el programa ha sido desarrollado junto a Fundación ONA y acompañado por distintas instancias locales, promoviendo la autonomía de los saberes tradicionales, el intercambio intergeneracional y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

“Aprendí a tejer de mi abuela, desde el hilado hasta los tejidos en telar. Me siento agradecida porque este trabajo, que es largo y muy esforzado, hoy vuelve a tener valor. Esto no se hace en un rato: parte desde criar el animal, sacar la lana, procesar el hilo y, recién ahí, tejer. Es importante que eso se reconozca”, comentó Teresita Armella, participante del programa y habitante de Talabre.

Antonia Mondaca, Tesorera de la Comunidad Indígena Atacameña de Talabre, afirmó que, “llegar a esta instancia ha sido un orgullo muy grande. Comenzamos hace años con talleres frente a mi casa, y hoy contamos con un espacio propio que refleja el esfuerzo de muchas artesanas que seguimos enseñando nuestras costumbres y tradiciones textiles. Es un tejido de sabiduría y esperanza, y ver este proyecto hecho realidad nos llena de emoción como comunidad”.

La ceremonia inaugural se desarrolló en un ambiente de respeto y reconocimiento mutuo, y contó con la presencia de autoridades tradicionales, representantes de la comunidad, participantes del programa y equipos vinculados al proceso. Este nuevo ciclo se proyecta como la continuidad del trabajo conjunto, con el propósito de seguir fortaleciendo el tejido cultural y social del territorio.