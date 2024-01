Decomisan 216 bebidas alcohólicas en fiscalización nocturna en San Pedro de Atacama

Enmarcada en la calendarización de jornadas que se fijan en la Mesa de

Fiscalización que impulsa la Delegación Presidencial Provincial de EL Loa en San Pedro de Atacama, se llevó a cabo una fiscalización intersectorial en la que se revisaron tres locales, detectándose que uno de ellos no contaba con patente de venta de alcohol, por lo que se decomisaron las bebidas de este tipo que estaban siendo comercializadas.

La jornada que fue coordinada por el equipo de la Delegación El Loa, contó con la participación de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, a través de sus departamentos de Seguridad Pública e Inspección, además del Seremi de Salud, Inspección del Trabajo y Carabineros.

Durante la jornada, se cursaron diversas infracciones por parte de la Inspección del Trabajo, principalmente por no otorgar descansos, no contar con contratos de trabajos, no llevar correctamente el registro de asistencia, mientras que la seremi de Salud inició dos sumarios sanitarios por encontrar alimentos sin rotulación. Mientras que, también uno de los locales no mantenía patente de alcohol, por lo que se decomisaron 216 bebidas alcohólicas.

La delegada presidencial provincial de El Loa, Rachel Cortés precisó que “es para nosotros un resultado muy positivo que demuestra el trabajado

coordinado como estado presente, por lo tanto hacemos un llamado a la

comunidad a denunciar los hechos que nos permitan seguir proyectando

mayores labores de seguridad en las distintas comunas de nuestra provincia”.

Cabe señalar, que la Mesa de la Fiscalización sesiona una vez al mes en San Pedro de Atacama, fijándose un calendario mensual de intervenciones, en el que se toma en consideración denuncias y solicitudes propias de los servicios y equipos municipales con el objetivo de propiciar el ordenamiento de la comuna.