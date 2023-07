Quitarán animita de 5 jóvenes fallecidos: Familias de Sierra Gorda acusan indolencia de la Dirección General de Concesiones

Las familias de la localidad de Sierra Gorda aún recuerdan con dolor aquella fatídica mañana del 28 de abril del año 2018, cuando se enteraron del trágico accidente que sufrieron 7 jóvenes pertenecientes a la localidad, falleciendo 5 de ellos y quedando 2 en riesgo vital, conmocionando a toda la comuna donde incluso se decretó duelo comunal.

Y es que a más de 5 años de esta tragedia las heridas siguen abiertas para sus familias, quienes acusan indolencia de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, quienes fiscalizan la construcción de la carretera entre Sierra Gorda y Calama, y quienes quitarán la animita de estos 5 jóvenes fallecidos del lugar del accidente.

Los padres y familiares de estos jóvenes han seguido de cerca este caso durante años, reuniéndose con la Dirección de Concesiones en varias oportunidades yproponiendo distintas soluciones para que la empresa Rutas del Loa realice, como por ejemplo pasos bajo nivel, pasarelas y hasta la construcción de un acceso alternativo, lo que no ha sido aceptado por el MOP y la empresa concesionaria.

Según los familiares de los jóvenes fallecidos, se les ha notificado de la remoción de la animita del lugar del accidente por temas de seguridad en la construcción de esta nueva autopista, lo que según la familiaavalaría su postura de realizar obras en el lugar para evitar que ocurran accidentes de los visitantes.

Los padres de estos jóvenes Eloísa Rodríguez, Fernando Echeverría, Nancy Astorga y Hermenegildo Barraza, han reunido firmas junto a los vecinos de la localidad de Sierra Gorda, y han sostenido reuniones con la autoridad local para intentar detener este doloroso proceso para ellos, no descartando nuevas acciones para evitar el traslado de este sitio de memoria de sus deudos.

Eloísa Rodríguez señala “nos hemos reunido desde hace años con ellos y nunca han dado su brazo a torcer, ni nos han dado soluciones, en cambio nosotros hemos entregado varias soluciones respaldadas con fotos y documentos, pero no hemos sido escuchados en nuestro dolor”.

Anita Barraza, hermana de dos de los jóvenes fallecidos señala que “la empresa no nos ha dado soluciones satisfactorias a nuestros requerimientos, y en estos días ya estarían retirando la ermita, sin haber llegado ningún acuerdo con nosotros, lo que es totalmente indolente por parte de la empresa a quien solamente le importa la plata y no las familias de la comuna donde ellos están trabajando”.

Para Eugenia Echeverría, tía de uno de los jóvenes fallecidos, “ese lugar es muy especial para nosotros como familia, pues ahí quedaron sepultados algunos restos de los cuerpos y accesorios que ocupaban los chicos a la hora del accidente, para nosotros fue muy traumante este accidente, pues eran niños que conocíamos desde pequeños, por eso ahora no queremos que ese lugar de descanso sea retirado”.

Claudio Echeverría, coordinador de la mesa de los buenos vecinos de Sierra Gorda señala, “una vez más el estado nos pasa a llevar, no nos respeta en nuestra condición social, no respeta el valor patrimonial, no respeta el valor espiritual y pasan por sobre nosotros por intereses económicos superiores, nadie defiende los intereses de los pueblos pequeños de la región, ni los senadores ni diputados de la zona”.

Para la Alcaldesa Deborah Paredes, “lamentablemente estas situaciones se han vuelto normales en nuestra comuna, siempre hay intereses superiores por sobre los problemas de los vecinos, hoy nos enfrentamos a este problema que es sensible no solo para las familias de los jóvenes fallecidos, sino que para todo el pueblo, con estas medidas demuestran la poca sensibilidad del nivel central con las localidades pequeñas, y nosotros en nuestra comuna lucharemos porque eso cambie, y nos haremos escuchar, esperamos que la dirección general de concesiones reflexione sobre el retiro de la animita y tengamos una solución que satisfaga a todos”.