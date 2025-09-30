16.2 C
Antofagasta
Miércoles 1 de Octubre del 2025 04:35
Sierra Gorda

Minera Lomas Bayas confirma que no se registran lesionados tras incendio en patio de residuos

La compañía confirmó que no hubo trabajadores lesionados y que el siniestro se mantiene confinado, en coordinación con autoridades locales y regionales.

Tras el incendio registrado este martes en el patio de residuos de su operación en Sierra Gorda, Compañía Minera Lomas Bayas emitió una declaración pública para detallar las acciones desplegadas en torno a la emergencia.

De acuerdo con la minera, el fuego se mantiene acotado al sector en que se originó, mientras brigadas internas y equipos de apoyo trabajan para sofocar las llamas.

La empresa aseguró que no se registraron lesionados, ya que los trabajadores cercanos al área fueron evacuados de forma preventiva y se anticipó la salida de parte del personal como medida de resguardo.

Asimismo, se indicó que la compañía mantiene coordinación permanente con autoridades locales y regionales, entre ellas la Superintendencia del Medio Ambiente, Sernageomin, Bomberos, Carabineros, la Seremi de Salud y la Municipalidad de Sierra Gorda, con el fin de reforzar la seguridad y mitigar posibles riesgos para la comunidad.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la protección de las comunidades y el cuidado del medio ambiente, y continuaremos informando oportunamente hasta la completa normalización de la situación”, señalaron desde Minera Lomas Bayas.

