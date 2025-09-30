16.2 C
Antofagasta
Miércoles 1 de Octubre del 2025 05:44
Facebook Instagram Twitter
Sierra Gorda

VIDEO | Incendio en patio de residuos de Lomas Bayas genera intenso operativo en Sierra Gorda

El siniestro comenzó en el patio de residuos de la faena y se mantiene activo. Bomberos de Antofagasta y Sierra Gorda apoyan en el combate de las llamas.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Un incendio industrial se registró durante la tarde de este martes 30 de septiembre en el interior de la minera Lomas Bayas, específicamente en el sector este de la faena, en la localidad de Baquedano, comuna de Sierra Gorda.

De acuerdo al informe preliminar de SENAPRED, la emergencia se originó alrededor de las 12:29 horas en el patio de residuos de la compañía, sin que hasta ahora se hayan reportado otras situaciones de riesgo para personas o infraestructura distinta al área afectada.

Brigadas de emergencia de la propia faena trabajan en el lugar, apoyadas por Bomberos de Sierra Gorda y voluntarios de Antofagasta, quienes acudieron con dos unidades y un camión aljibe para contener la propagación de las llamas.

Desde Bomberos de Antofagasta señalaron que se trata de un procedimiento de larga duración, estimando que “serán muchas horas de trabajo para poder controlar la emergencia”.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Recuperan en Antofagasta vehículo robado en La Serena: conductor quedó detenido
Artículo siguiente
Minera Lomas Bayas confirma que no se registran lesionados tras incendio en patio de residuos
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.