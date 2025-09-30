VIDEO | Incendio en patio de residuos de Lomas Bayas genera intenso operativo en Sierra Gorda

Un incendio industrial se registró durante la tarde de este martes 30 de septiembre en el interior de la minera Lomas Bayas, específicamente en el sector este de la faena, en la localidad de Baquedano, comuna de Sierra Gorda.

De acuerdo al informe preliminar de SENAPRED, la emergencia se originó alrededor de las 12:29 horas en el patio de residuos de la compañía, sin que hasta ahora se hayan reportado otras situaciones de riesgo para personas o infraestructura distinta al área afectada.

Brigadas de emergencia de la propia faena trabajan en el lugar, apoyadas por Bomberos de Sierra Gorda y voluntarios de Antofagasta, quienes acudieron con dos unidades y un camión aljibe para contener la propagación de las llamas.

Desde Bomberos de Antofagasta señalaron que se trata de un procedimiento de larga duración, estimando que “serán muchas horas de trabajo para poder controlar la emergencia”.