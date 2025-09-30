16.2 C
Antofagasta
Miércoles 1 de Octubre del 2025 04:59
Policiales

Recuperan en Antofagasta vehículo robado en La Serena: conductor quedó detenido

El operativo se realizó durante la madrugada de este martes en el sector de La Negra, donde Carabineros de la SEBV logró recuperar un station wagon con encargo vigente desde el 21 de septiembre.

Por Lesly Lara
Un operativo de Carabineros en Antofagasta permitió recuperar un vehículo robado en La Serena y detener a su conductor, en el marco de los controles focalizados implementados contra el crimen organizado en la región.

De acuerdo con lo informado por la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de la Prefectura de Antofagasta, el procedimiento se desarrolló la madrugada de este martes 30 de septiembre cerca de las 3:00 horas en el sector de La Negra, mientras personal especializado realizaba un servicio junto a Carabineros del OS7.

En ese momento, se fiscalizó un station wagon que se desplazaba por la Ruta 5 Norte desde el sur, comprobando que mantenía encargo vigente por robo tras una denuncia presentada el 21 de septiembre en la 1ª Comisaría de La Serena.

El conductor, un hombre chileno de 29 años con antecedentes por microtráfico y hurto en Antofagasta, fue detenido en el lugar. Por instrucción del fiscal de turno, quedó a disposición del tribunal para su control de detención.

