Con históricos de La Roja: Talabre inaugura complejo deportivo con espectacular cancha a más de 3.450 metros de altura

A 3.450 metros sobre el nivel del mar, en pleno corazón de Atacama La Grande, la Comunidad Atacameña de Talabre vivió una jornada histórica con la inauguración de la primera etapa de su Complejo Deportivo de Altura, un espacio de primer nivel que incluye una moderna cancha de pasto sintético con estándares para el alto rendimiento y el deporte comunitario.

El esperado corte de cinta reunió a familias, deportistas locales, autoridades y exfiguras de la Roja, en una verdadera fiesta marcada por el orgullo atacameño y el espíritu deportivo.

El presidente de la Comunidad, Bernardo Armella Tejerina, destacó que este recinto será un espacio abierto a diversas disciplinas:

“La Comunidad de Talabre siempre va a estar abierta para todo lo que sea el deporte. Tenemos pista atlética y también la posibilidad de realizar competencias nacionales e internacionales. Bienvenidos todos quienes quieran hacer deporte en nuestra tierra”.

Por su parte, SQM Litio reafirmó su compromiso con el desarrollo deportivo y social de las comunidades atacameñas. Javier Silva Müller, gerente de Sustentabilidad y Relacionamiento Comunitario, señaló:

“Este complejo deportivo nace del plan de vida de la Comunidad de Talabre y representa un avance importante en la línea de desarrollo deportivo y vida sana. Agradecemos la confianza y el diálogo permanente, que nos ha permitido acompañar a la comunidad en este tipo de iniciativas”.

La fiesta deportiva incluyó un partido amistoso entre el equipo local y un combinado de históricos de la Roja, encabezados por el bicampeón de América Gonzalo Jara, quien valoró la calidad de la nueva cancha:

“Tienen tremenda cancha, es muy buen pasto sintético. Que la puedan ocupar de buena manera para seguir creciendo en el fútbol. Me alegra ver a tantas mujeres y jóvenes disfrutando del deporte”.

El protagonismo femenino también fue parte central. La jugadora Pamela Cervantes celebró este hito como “un sueño largamente esperado”, mientras que los jóvenes de Talabre compartieron cancha con referentes nacionales en una experiencia inolvidable.

Con este nuevo complejo, Talabre no solo fomenta el fútbol y otras disciplinas, sino que se consolida como un polo deportivo y comunitario de altura, proyectando su infraestructura a nivel regional y nacional, gracias al trabajo conjunto entre la comunidad y SQM Litio.