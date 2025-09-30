Incautan en Calama camión con contrabando de cigarrillos, coca, huevos y productos agrícolas

Un operativo de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Calama, en coordinación con la Fiscalía Local, terminó con la incautación de un camión cargado con mercancía de contrabando y la detención de dos ciudadanos bolivianos, uno de ellos con situación migratoria irregular y una expulsión administrativa previa.

El procedimiento se concretó tras un trabajo de análisis que permitió identificar rutas utilizadas para evadir los controles aduaneros en la región de Tarapacá. En ese contexto, los detectives fiscalizaron un camión marca Hino, modelo XZU, año 2018, que circulaba con la patente delantera doblada, encontrando en su interior un importante cargamento irregular.

Entre lo incautado se contabilizan:

96 pacas de cigarrillos de diferentes marcas.

20 sacos de hoja de coca, equivalentes a 458,5 kilos.

216 cajas con 38.880 huevos de contrabando.

07 sacos con productos agrícolas de diversa naturaleza.

De acuerdo con la investigación, la carga tenía como destino ferias rotativas de Calama. Tras el procedimiento, los cigarrillos y el camión fueron derivados al Servicio Nacional de Aduanas, mientras que los huevos y productos agrícolas quedaron a disposición de la Seremi de Salud y el SAG.

Desde la PDI destacaron que este tipo de operativos buscan frenar el contrabando, un delito que afecta la economía formal y puede representar un riesgo sanitario para la población. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia.