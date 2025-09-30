Hogar de menores recibe alimentos decomisados en operativo contra comercio ambulante en Antofagasta

El operativo de ordenamiento del centro de la ciudad y erradicación del comercio ambulante irregular realizado hace unos días por personal de Seguridad Pública e Inspección General de la Municipalidad de Antofagasta no sólo cumplió con este objetivo, sino que también permitió que el hogar de menores Antai recibiera los productos de alimentos perecible decomisados.

El director de Inspección General del municipio, Ramón Valverde, explicó que tras un operativo que tuvo lugar en el centro de la ciudad, específicamente en el sector de calle Maipú con Ossa, se hicieron una serie de decomisos producto del comercio irregular.

Una vez que todo lo incautado es puesto a disposición del juzgado de policía local de turno, instruyó que “aquellos bienes que no estaban rotulados a través del Servicio de Salud se tenían que ir a destrucción inmediata y todo lo que son bienes perecibles como frutas y verduras se colocan a disposición de hogares de menores o de ancianos, que en este caso correspondió al Hogar de Menores Antai”.

Desde la Municipalidad de Antofagasta informaron que las fiscalizaciones continuarán, en el marco del plan de ordenamiento comunal que lleva adelante la actual administración, además no es la primera vez que los decomisos son destinados a instituciones que atienden a niños o adultos mayores.