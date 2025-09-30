Interminables quemas de basura en La Chimba

Señor director:

Estimado, junto con saludar, me dirijo a usted para expresarle mi gran preocupación sobre las quemas de basura en el sector La Chimba.

Me gustaría comunicarle que en el sector alto La Chimba hay demasiadas quemas de basura lo cual provoca contaminación a nuestro medio ambiente y también perjudica a las personas que viven por el entorno, ya sea la chimba o los edificios que están a su alrededor, respiran toda esa basura, tienen que estar con sus puertas y ventanas cerradas para que no se les meta el olor de la basura a sus casas. También se tienen que estar cuidando de los ratones y bacterias que están en su entorno. También a las personas que habitan alrededor del basural y a las mismas personas que habitan en el mismo basural y el mismo humo que bota la basura al quemarse afecta a las personas con problemas respiratorios, menores de edad e infantes, a los animales y a las personas de la tercera edad.

Yo creo que debería de haber más supervisión para que ya no hayan más quemas de basura en el alto La Chimba.

Sugiero que se pueda cerrar el basural y que se puedan construir casas para las personas que habitan ese sector o aquellas que vivan en el mismo basural.

Esperando que esto no se siga repitiendo porque afecta demasiado en la respiración de todos los seres humanos, me despido cordialmente.

Antonela Tapia

Estudiante Liceo La Portada A-22