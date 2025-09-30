16.2 C
Antofagasta
Miércoles 1 de Octubre del 2025 05:12
Antofagasta

Alarma de incendio en el centro de Antofagasta: Fuego afectó a casa abandonada durante la madrugada

La emergencia ocurrió la madrugada de este martes 30 de septiembre en la intersección de Serrano y Latorre. El siniestro fue controlado sin personas lesionadas.

Por Lesly Lara
Lesly Lara
Lesly Lara

Un principio de incendio movilizó a varias unidades de Bomberos de Antofagasta durante la madrugada de este martes 30 de septiembre. La emergencia se registró alrededor de las 03:39 horas en una vivienda abandonada ubicada en la intersección de Serrano y Latorre.

Hasta el lugar acudieron inicialmente las unidades B-6, BR-4 y Q-1 de Bomberos, despachándose posteriormente una primera alarma de incendio que sumó el apoyo de las unidades B-8, RX-2 y BT-3.

Tras cerca de 20 minutos de trabajo, la situación fue controlada, evitando la propagación del fuego a inmuebles colindantes.

De acuerdo con el reporte oficial, no hubo personas damnificadas, debido a que el inmueble afectado se encontraba abandonado.

