Un éxito: Minera El Abra entrega casi 400 prestaciones médicas en operativo en Tocopilla

Una gran convocatoria tuvo el segundo operativo médico liderado por Minera El Abra en la ciudad de Tocopilla, que consideró transporte desde las caletas del norte y sur hasta la ciudad puerto, y que realizó 370 atenciones médicas para niños y adultos.

La actividad fue llevada a cabo en alianza con la Municipalidad de Tocopilla, que facilitó las dependencias como box de atención, donde fueron evaluados niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, quienes pudieron consultar con pediatras, médicos internistas, podólogos y oftalmólogos. Asimismo, se ejecutaron exámenes preventivos, tratamientos para el dolor crónico y se entregaron lentes ópticos, entre otras prestaciones en salud, todo completamente gratuito.

Rolando Rosas, buzo de Tocopilla del Sindicato Pezmaral, agradeció el apoyo en especial a los adultos mayores. “Los de la tercera edad estamos muy solos y no nos ayudan, pero gracias a esta oportunidad que nos entrega El Abra podemos preocuparnos de nuestra salud. Yo todavía hago buceo porque con mi jubilación no me alcanza y debo seguir trabajando como buzo, pero me duelen los huesos y con esta iniciativa me ayuda bastante”.

Quienes llegaron desde las caletas también agradecieron la oportunidad, como Karina Robles, de Caleta Huachán. “Esto es súper bueno para nosotros, porque en el hospital hay que sacar hora y para nosotros que vivimos lejos es difícil, pues las atenciones en el hospital son a las seis de la mañana y nunca alcanzamos horas y esta oportunidad ha sido muy factible”.

El operativo médico se ejecutó con el equipo de profesionales en salud del programa Minka de FutureLab y el apoyo logístico de los profesionales de la Corporación Simón de Cirene.

Este año Minera El Abra espera superar las 600 prestaciones en salud en Tocopilla y Alto El Loa, además de la entrega de 70 pares de lentes prescritos en el operativo médico para beneficiarios del puerto. Este operativo tendrá una segunda jornada el sábado 2 de diciembre en Chiu-Chiu, con habitantes de Alto El Loa, que también serán trasladados desde sus comunidades.