Refuerzan control migratorio en Tocopilla con operativo en campamento y sector céntrico

La Policía de Investigaciones (PDI) de Tocopilla realizó un operativo de fiscalización migratoria en la toma “La Patria”, calle Guillermo Matta y el sector conocido como “El Moai2, con el objetivo de notificar procesos de expulsión administrativa vigentes y reforzar el control en la comuna.

En total, se consultaron 24 personas: 14 ciudadanos colombianos, seis venezolanos, tres chilenos y un boliviano. El procedimiento permitió denunciar a seis extranjeros, tres colombianos (por abandono de firma, residencia irregular superior a 180 días y no cumplir una orden de abandono) y tres venezolanos (por abandono de firma y trabajar sin autorización). Además, se notificó a otros tres ciudadanos venezolanos de su expulsión administrativa.

Durante la fiscalización, un colombiano fue detenido por portar droga para consumo personal, mientras que otros dos extranjeros de la misma nacionalidad quedaron a disposición para ser expulsados próximamente.

La comisaria Jessica Vargas Miranda, jefa de la Sección de Migraciones y Policía Internacional de Tocopilla, destacó la importancia de estas acciones, “estas fiscalizaciones nos permiten reforzar el control migratorio en la comuna, verificando la situación de personas extranjeras y dando cumplimiento a la Ley de Migraciones N° 21.325. Nuestro objetivo es mantener un ordenado control y, al mismo tiempo, resguardar la seguridad de la comunidad”.

Balance de agosto

De acuerdo con cifras de la PDI, en agosto se han desarrollado 11 fiscalizaciones en Tocopilla, consultando a 42 ciudadanos chilenos y 171 extranjeros. Como resultado, se registraron 41 denunciados, tres detenidos y siete notificaciones de expulsión administrativa.